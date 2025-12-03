Quién es Maxx Morando, el misterioso prometido de Miley Cyrus que es 6 años menor que ella.

Miley Cyrus y Maxx Morando dieron que hablar en la alfombra roja del estreno de 'Avatar: Fuego y ceniza', la película para la que ella puso su voz en la canción principal. La cantante acaparó flashes con un look espectacular y al aparecer tomada de la mano de su nuevo amor. Y aunque todos celebraron el momento, muchos todavía se preguntan: ¿quién es el músico que logró conquistar a la estrella?

El afortunado, de 27 años y originario de Los Ángeles, no es un rostro nuevo en la escena indie/rock: toca la batería en la banda Liily y, antes de eso, formó parte de The Regrettes (2015–2018), desarrollando un estilo alternativo que llamó la atención de la prensa especializada.

Su talento en los escenarios y su estilo particular lo han ido posicionando como uno de los músicos más interesantes de la escena actual.

💍✨ @MileyCyrus y Maxx Morando confirmaron su compromiso, y ella lo mostró en la premiere de Avatar.

Desliza y revive el momento. pic.twitter.com/iUG0rH1WHK — Radio Disney Latino (@RadioDisneyLA) December 3, 2025

Además de su faceta como músico en vivo, Morando ha colaborado con Miley en el estudio, figurando como coautor y coproductor en algunas de sus canciones más recientes. Su perfil discreto, alejado del glamour típico de Hollywood, parece haber sido clave para que la pareja mantuviera la relación en bajo perfil durante estos años, disfrutando de su vínculo sin exposición constante.

Aunque ninguno de los dos había hecho un anuncio oficial, se sabe que llevan una relación de cuatro años. La pista se volvió contundente cuando el padre de Morando compartió en redes sociales una foto felicitando a la pareja, dejando en claro que el romance dejó de ser privado.

¿Cómo se conocieron Miley Cyrus y Maxx Morando? Esta es su historia de amor

Miley Cyrus y Maxx Morando se conocieron en 2021 gracias a una cita a ciegas organizada por amigos. “Nos pusieron en una cita a ciegas —fue a ciegas para mí y no tanto para él”, confesó la cantante en 2023, dejando claro que lo que parecía un encuentro casual terminó convirtiéndose en algo mucho más serio.

Desde aquel primer momento hubo química, y la relación fue creciendo hasta que llegó el gran paso: el compromiso, con una joya impresionante en el dedo de la creadora de Flowers y Wrecking Ball.

¿Cómo es el anillo de compromiso de Miley Cyrus?

El anillo, hecho a medida por la joyera Jacquie Aiche, refleja a la perfección el estilo único de Miley Cyrus.

Como menciona Vogue, tiene un diamante tipo “cushion‑cut” montado horizontalmente en un engaste estilo este‑oeste, sobre una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates con forma “bombé”, redondeada y voluminosa. Este diseño robusto y moderno combina elegancia con un aire rockero y alternativo, muy distinto a los clásicos solitarios.

Según especialistas, el diamante podría tener entre 3 y 5 quilates, con un brillo que no pasó desapercibido en la alfombra roja. Más allá del tamaño, es un ejemplo perfecto de los “anillos‑declaración”, que priorizan personalidad e individualidad por sobre la sofisticación clásica.

¿Cuántos matrimonios tuvo Miley Cyrus? Estos fueron todos sus novios

Miley Cyrus ha tenido una historia amorosa intensa y muy seguida por los medios. Su primer matrimonio fue con Liam Hemsworth, el actor australiano con quien había tenido un romance intermitente durante más de una década. La pareja se comprometió en 2012, pero su relación pasó por momentos de separación antes de casarse oficialmente en diciembre de 2018.

Sin embargo, la felicidad duró poco. Apenas ocho meses después, en agosto de 2019, Miley y Liam anunciaron su divorcio de manera oficial. La ruptura fue mediática y muy comentada, pero ambos han declarado en distintas entrevistas que mantienen una relación cordial y respetuosa, recordando los años compartidos sin rencores.