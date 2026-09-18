OFICIAL: Brad Pitt regresa al set de filmación para la secuela de Guerra Mundial Z; esto es lo que se sabe sobre la producción de la película

Fue durante la CinemaCon 2026 celebrado el pasado mes de abril que se dio a conocer que la película Guerra Mundial Z tendría una secuela a más de 13 años de que llegó a cines la cinta original, donde vimos a Brad Pitt dar vida a Gerry Lane en un mundo que está llegando a su colapso debido a un virus zombie.

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Aunque esta adaptación parecía haber concluido con esta primera entrega, se ha reportado que Brad Pitt ha comenzado a trabajar en la secuela dentro del set de filmación, pues aunque esta cinta tenía planeada su secuela para el 2019, este septiembre de 2026 han comenzado oficialmente los trabajos para la película.

Brad Pitt regresa para la película de Guerra Mundial Z 2

De acuerdo con medios estadounidenses como Deadline, el estudio de Paramount no solo consiguió el regreso de Pitt en la película, sino que también consiguió que regresara a la dirección Edward Berger, lo que ha emocionado a muchos fans, pues el trabajo de la primera película conquistó al mundo.

Por otro lado, otra gran noticia es que Pitt se une a Dede Gardner y Jeremy Kleiner como productores de la cinta, lo que seguramente nos dejará una secuela bastante acercada a la primera entrega, la cuál contará con un guion de Dennis Kelly.

¿De qué tratará Guerra Mundial Z 2?

Si bien, la película de Guerra Mundial Z está ligeramente inspirada en el libro de Max Brooks, esta terminó siendo distinta a la historia original, por lo que se espera que para la secuela puede ser una entrega aún más cruda sobre los catástrofes que han envuelto al mundo.

Aunque dicha historia únicamente cuenta con un libro, podría ser que el guion retome de manera directa los acontecimientos que vimos en la primera película estrenada en 2013.