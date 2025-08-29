Estos son los mejores conciertos para el mes de septiembre de 2025 en la CDMX

La CDMX se caracteriza por ser una de las metrópolis más activas del mundo, donde cada semana hay diversos artistas de talla mundial ofreciendo conciertos únicos, consolidando nuestra ciudad como una de las más vanguardistas, por ello te compartimos la cartelera del mes de septiembre.

Durante este mes patrio, la ciudad recibirá increíbles artistas, donde habrá shows de todo tipo, desde algunos íntimos, otros en estadios e incluso algunos gratuitos en el Zócalo capitalino, así que no tienes pretexto para no salir a divertirte.

¿Qué conciertos habrá en el mes de septiembre en la CDMX?

Rels B - Palacio de los Deportes: El rapero español estará ofreciendo la cantidad de seis conciertos los días 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre. Los precios de las entradas van de los $695 hasta los $2,306 pesos.

Imagine Dragons - Estadio GNP: La banda estadounidense ofrecerá una noche doble los días 5 y 7, recinto que están por llenar, pues solo hay boletos a partir de los $5,466 pesos.

Cachirula y Loojan - Auditorio BB: La artista sensación para la chaviza estará dando una noche de perreo el viernes 5. Las entradas tienen un precio que va de los $671 a los $841 pesos.

Residente (Calle 13) - Zócalo de la CDMX: El rapero siempre polémico dará un concierto totalmente gratis el sábado 6 de septiembre, donde dejará salir por la pista sus mejores temas.

Sinfónico de Dragon Ball - Auditorio Nacional: El sábado 6 estaremos escuchando en versión sinfónica las canciones de Dragon Ball y Dragon Ball Z, una de las mejores pistas sonoras del anime. Las entradas van de los $610 a los $3,172 pesos.

Kamasi washington - Pepsi Center: El saxofonista originario de Estados Unidos estará dando una noche llena de Jazz el miércoles 10 donde hará vibrar el recinto con sus mejores temas, puedes encontrar boletos que tienen un costo que van desde los $939 hasta los $1,073 pesos.

The Balck Keys - Pepsi Center: La banda de rock ofrecerá un increíble concierto lleno de guitarrazos el próximo jueves 11, misma fecha que ya es sold-out.

Natalia Lafourcade - Auditorio Nacional: La reconocida cantautora estará ofreciendo dos conciertos los días 9 y 11, donde recitará sus éxitos que le han colocado como una de las artistas mexicanas más destacadas. Ambas noches se encuentran en sold-out.

Los Concorde - Teatro Metropólitan: La banda conformada por grandes figuras del rock está de regreso y darán un concierto increíble este jueves 11. Puedes encontrar entradas a partir de los $463 pesos.

Oasis - Estadio GNP: La banda liderada por los hermanos Gallagher regresará a la ciudad tras años de una larga separación donde estarán tocando las canciones que marcaron a más de una generación en un concierto que rápidamente fue sold-out.

Duki - Palacio de los Deportes: El trapero argentino más destacado de los últimos años regresará a la CDMX este viernes 12 dando un concierto donde ya ha vendido todas las entradas.

Eslabón Armado - Pepsi Center: La agrupación de corridos estará dando una noche llena de sus mejores éxitos el viernes 12, donde podremos escuchar canciones como “Ella Baila Sola” o “Jugaste y Sufrí”. Aún puedes encontrar boletos en General B, que tiene un precio de $1,451 pesos.

Alejandro Sanz - Auditorio Nacional: Una de las figuras más reconocidas a nivel mundial estará dando dos conciertos el próximo viernes 12 y miércoles 17 de septiembre, donde recitará los éxitos que le han caracterizado desde hace años. Ambas fechas ya son sold-out.

Remmy Valenzuela - Arena Ciudad de México: El artista regresará el viernes 12 a la ciudad junto con su acordeón para cantar sus mejores éxitos en una noche llena de canto y baile. Las entradas más baratas tienen un precio de $314 pesos y los mejores lugares $3,452.

Tito Double P - Palacio de los Deportes: Uno de los cantantes de corridos tumbados más destacados de los últimos años dará una fecha doble los próximos 13 y 14, donde estará presentando sus mejores éxitos. Tras agotar su primera fecha, aún pudedes encontrar entradas para la noche del domingo, mismas que van desde los $1,159 hasta los $2,793 pesos.

AIR - Auditorio Nacional: El dúo francés reconocido por su experimentación dentro de la música electrónica y ambiental se estará presentando el próximo martes 16 donde celebrarán su icónico disco “Moon Safari”. Las entradas van desde los $951 hasta los $2,171 pesos.

Shakira - Estadio GNP: La cantante colombiana regresará a la CDMX este jueves 18 de septiembre en esta última fecha con la que rompió récord de presentaciones en un misma gira en el recinto mencionado. Aún hay entradas disponibles, mismas que van desde los $1,217 hasta los $10,856 pesos.

Kendrick Lamar y Ca7riel & Paco Amoroso - Estadio GNP: El rapero de Compton regresará a la ciudad en una noche épica, donde hará saltar a todos los asistentes y cantar sus mejores éxitos este martes 23 de septiembre. Pueden comprar boletos que van desde los $1,573 hasta los $2,915 pesos.

Sinfónico de José José - Auditorio Nacional: Este homenaje al “Príncipe de la Canción” será el martes 30, donde podremos escuchar las canciones que marcaron a todo un país. Las entradas van desde los $366 hasta los $4,026 pesos.