Desfile de Alebrijes 2025: fecha, hora y ruta del colorido recorrido en CDMX

Esta temporada está llena de tradición y cultura mexicana en la CDMX. El Desfile de Alebrijes Monumentales 2025 está listo para cautivar a todos con colores y creaturas fantásticas gigantes en la Ciudad de México. Este evento, uno de los más esperados del mes de octubre, y no es para menos. La cita es el sábado 18 de octubre de 2025 a partir de las 12:00 del mediodía, y promete un espectáculo familiar lleno de música, danza folclórica y creatividad artesanal.

Desfile de Alebrijes 2025: tradición, arte y fantasía en la CDMX

El evento celebra su 17.ª edición y forma parte de “La Noche de los Alebrijes”, organizada por el Museo de Arte Popular (MAP) y aquí te damos todos los detalles para que no te pierdas ni un solo detalle.

Ruta y duración del Desfile de Alebrijes Monumentales

El recorrido arrancará en el Zócalo capitalino y avanzará por Avenida 5 de Mayo, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta llegar a la Glorieta del Ángel de la Independencia, donde culminará la procesión. Por el momento no se ha confirmado la duración oficial del evento, pero se estima que el desfile se extienda por al menos cuatro horas, dada la cantidad de alebrijes monumentales y contingentes participantes.

¿Dónde ver los alebrijes después del desfile?

Sabemos lo complicada que puede llegar a ser la vida, así´que si no puedes asistir al evento en vivo, ¡no te preocupes! Los alebrijes permanecerán en exhibición pública en las aceras norte y sur de Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz, hasta el 9 de noviembre de 2025, para que todos los puedan disfrutar.

Un homenaje a la creatividad mexicana

El Desfile de Alebrijes no solo es un espectáculo visual, sino también una celebración del talento de los artesanos mexicanos, quienes dan vida a criaturas fantásticas que mezclan lo real con lo imaginario. Ya sea que vayas al desfile o a ver la exhibición, es un evento que fascinará a toda la familia.

