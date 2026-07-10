Final y ‘escena’ post créditos explicados de ‘Moana’ en live-action: ¿es diferente a la película animada de Disney?

La película live-action de Moana llegó a los cines de México y, aunque mantiene gran parte de la historia que conquistó a millones de fans de Disney, también incluye algunas sorpresas especiales para el público. Entre ellas destacan una escena durante los créditos finales y una nueva canción que amplía la experiencia de esta esperada adaptación. Si planeas verla con tus hijos, estos son algunos detalles importantes que debes conocer antes de entrar a la sala.

¿Qué pasa al final de Moana live-action?

El final de Moana live-action es muy similar al de la película animada , ya que Disney buscó mantenerse fiel a la historia original. En la recta final, Moana emprende la misión de devolver el corazón de Te Fiti para restaurar la vida en las islas y salvar el equilibrio del océano. Gracias a su valentía y determinación, también logra guiar a su pueblo de regreso al mar, consolidando su destino como navegantes.

Moana se estrenó en cines este 9 de julio de 2026.|(ESPECIAL/Disney)

El desenlace revela uno de los momentos más importantes de la historia: Te Ka y Te Fiti son la misma entidad. Cuando Moana devuelve la piedra verde a su lugar, la criatura de lava recupera su verdadera identidad y vuelve a convertirse en Te Fiti. Con ello desaparece la oscuridad que afectaba al océano y la armonía regresa a las islas, cerrando el viaje de crecimiento personal de la protagonista.

¿Cuántas escenas postcréditos tiene Moana live-action?

A diferencia de la versión animada, la adaptación live-action incorpora contenido adicional durante los créditos finales. Disney decidió incluir una secuencia especial acompañada por la canción inédita Along the Way, ofreciendo un pequeño regalo para los espectadores que permanecen en sus asientos hasta el final.

Según reportes de medios especializados, la escena aparece durante los créditos e incluye apariciones de personajes como Hei Hei, además de imágenes relacionadas con el pueblo de Motunui. Por ello, si vas a ver Moana live-action en el cine, conviene quedarse hasta que terminen los créditos para no perderte este contenido adicional preparado para los fans de la saga.