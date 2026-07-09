7 películas de aventuras ideales para niños de 4 a 10 años

Las películas de aventuras son una opción que siempre funciona para divertir, entretener y, en muchos casos, enseñar valores importantes a los niños. Si tienes hijos de entre 4 y 10 años y quieres organizar una pijamada de películas con sus amigos, puedes elegir algunas de estas cintas recomendadas por expertos en cine infantil:

Pollitos en fuga: Es una historia divertida y emocionante que muestra cómo trabajar en equipo para alcanzar una meta importante. Enseña valores como el trabajo en equipo, la perseverancia y la importancia de no rendirse ante los desafíos.

Película Pollitos en Fuga|(ESPECIAL) Mi pobre angelito: Combina humor con situaciones que muestran la importancia de la familia y la responsabilidad. Fomenta la independencia, el ingenio, la responsabilidad y la capacidad de resolver problemas de manera creativa. KPop Demon Hunters: Presenta personajes fuertes que equilibran la amistad, el trabajo en equipo y la lucha contra los desafíos, según Rotten Tomatoes. Los niños pueden aprender sobre la confianza en sí mismos, la lealtad y la importancia de colaborar con otros para alcanzar sus metas.

La película KPop Demon Hunters.|Crédito: Netflix Frozen: Es una historia que destaca el amor familiar y la aceptación personal. Les enseñará valores como el amor entre hermanos, la empatía, la autoaceptación y la importancia de creer en sí mismos.

Frozen, la película Monsters, Inc.: Transforma los miedos infantiles en una aventura divertida y llena de humor. Promueve valores como la amistad verdadera, la empatía, la comprensión y el trabajo en equipo.

Toy Story: Es una de las mejores películas para hablar sobre la amistad, los cambios y la convivencia. Además, enseña lecciones sobre la lealtad, el respeto y la importancia de aceptar nuevas etapas en la vida.

toy story Charlie y la fábrica de chocolate: Utiliza la fantasía para mostrar cómo las decisiones y el comportamiento tienen consecuencias. Recomendada por Guía Infantil, ayuda a reflexionar sobre la humildad, la gratitud, la honestidad y el respeto hacia los demás.

Película de Charlie y la fábrica de chocolate.|(ESPECIAL)

Cómo hacer una pijamada de películas para niños

Para hacer una pijamada de películas para niños , necesitas un espacio seguro y tranquilo donde puedan crear momentos divertidos e inolvidables. Una vez que elijas películas apropiadas para su edad, prepara un lugar cómodo con cojines, mantas y luces suaves para recrear la experiencia de una sala de cine en casa. También puedes decorar el área con detalles temáticos relacionados con las películas para hacer la experiencia aún más especial.

Para completar la experiencia, ofrece bocadillos sencillos como palomitas, frutas y bebidas saludables. Además, puedes incluir juegos cortos o actividades inspiradas en las películas antes de cada función para que la noche sea más entretenida, dinámica y memorable para todos los invitados.