FOTOS | Conoce al hijo secreto de Arnold Schwarzenegger, son igualitos.

Arnold Schwarzenegger estuvo casado durante varios años con Maria Shriver, con quien tuvo cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres, y aunque todos se dedican a distintos proyectos artísticos, ninguno de ellos ha seguido sus pasos, siendo diferente la historia de Joseph, el hijo secreto del actor.

Durante varios años fue un secreto para todos, incluso para el propio actor, quien supo que Joseph era su hijo, hasta que el niño tenía 7 años, pero pasaron varios años hasta que el resto de la familia y sus seguidores, supieran de él.

El famoso actor y fisicoculturista tiene dos hijos de la misma edad, uno producto de su matrimonio, y otro de su amorío con Mildred Baena, quien se desempeñó como la ama de llaves de la familia.

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Primero nació Joseph, y después Christopher, pero, la paternidad del primero se mantuvo en secreto durante varios años, hasta que la esposa de Arnold Schwarzenegger lo confrontó y él no tuvo más remedio que admitirlo, ya que, el parecido era sorprendente.

En 2011, el actor hizo pública la verdad sobre Joseph, y desde entonces, ha demostrado que se siente orgulloso de él, incluso comparte de manera habitual algunos de los momentos que comparten como padre e hijo.

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Arnold personalmente se encarga de ayudar a Joseph con su carrera fitness, y verlos juntos hace cada vez más evidente el parecido físico entre padre e hijo.

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