Erling Haaland lo hace de nuevo y sorprende con una donación histórica al legado de su país: prefirió la cultura antes que el lujo

No cabe duda de que, dentro de la fiesta y pasión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se han vivido momentos inolvidables y se han consolidado grandes personajes dentro del cariño de la gente; tal es el caso de Erling Haaland, quien ha sorprendido a todos tanto dentro como fuera de las canchas, pues además de dar mucho de qué hablar por su pasión por la moda de alta costura, ahora sorprende a todos al adquirir y donar uno de los libros más importantes y valiosos de la cultura noruega, para donarlo y así preservarlo para la posteridad.

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¿De qué es el libro adquirido por Haaland?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la obra corresponde a una de las primeras ediciones impresas de la Heimskringla, la cual es una recopilación de las sagas de los reyes noruegos escritas originalmente por el historiador islandés Snorri Sturluson en el siglo XIII.

La edición adquirida por el delantero y su familia se basa en la traducción realizada por el jurista y erudito noruego Mattis Størssøn durante el siglo XVI, esto debido a que en esa época la nación no contaba con imprentas. Para adquirir la obra, Erling Haaland y su padre pagaron aproximadamente 1,3 millones de coronas noruegas, lo que representa además un récord para un libro de origen noruego.

La colección de bolsos exclusivos de Erling Haaland

Haaland ha sorprendido al mundo de la moda de alta costura con una exclusiva colección de bolsos de lujo valuada en poco más de 800 mil dólares, en donde sobresale además el gran tamaño estilo viajero de cada pieza. En donde destacan como Hèrmes, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Chanel y Bottega Veneta.