Si estás buscando una película que combine suspenso, drama y una historia capaz de mantenerte atento hasta el último minuto, Parasite es una de las opciones que puedes encontrar en Prime Video. La cinta surcoreana dirigida por Bong Joon Ho llegó a los Oscar de 2020 y terminó haciendo historia al convertirse en la primera producción de habla no inglesa en ganar el premio a Mejor Película. La película, estrenada originalmente en 2019, sigue a dos familias que viven en realidades completamente opuestas. A partir de un encuentro aparentemente sencillo, la historia comienza a revelar las diferencias de clase y una serie de situaciones cada vez más inesperadas. Prime Video la presenta como una cinta de drama y comedia oscura, con una duración de poco más de dos horas.

La historia detrás de Parasite: de qué trata y cuál es el mensaje

Uno de los grandes atractivos de la película es precisamente el reconocimiento que consiguió en una de las noches más importantes de Hollywood. En la edición 2020 de los Oscar, Parasite obtuvo cuatro estatuillas: Mejor Película, Mejor Director para Bong Joon Ho, Mejor Guion Original y Mejor Película Internacional.

Hoy en Prime Video: La película de Corea del Sur que hizo HISTORIA en los premios Oscar, y es considerada una de las mejores cintas de los últimos años|Prime Video

Un triunfo histórico. El premio a Mejor Película convirtió a Parasite en la primera película de habla no inglesa en obtener este reconocimiento. Antes de ella, otras producciones en idiomas distintos al inglés habían sido nominadas en la categoría, pero ninguna había conseguido llevarse la estatuilla principal. ¿De qué trata?. La historia presenta a la familia Kim, que atraviesa dificultades económicas, y a los Park, una familia adinerada. Poco a poco, los integrantes de los Kim encuentran la manera de incorporarse a la vida de los Park, pero lo que comienza como una oportunidad para mejorar su situación termina desencadenando acontecimientos cada vez más tensos. La película utiliza este encuentro entre ambas familias para explorar las diferencias sociales, el dinero y las desigualdades de clase, mientras combina momentos de humor oscuro, drama y suspenso.

Una película que trascendió los Oscar

Hoy en Prime Video: La película de Corea del Sur que hizo HISTORIA en los premios Oscar, y es considerada una de las mejores cintas de los últimos años|Prime Video

El reconocimiento de Parasite no se limitó a una sola categoría: sus cuatro premios consolidaron el impacto de la producción de Bong Joon Ho en aquella edición de los Oscar. Actualmente, Prime Video la identifica como una película ganadora de cuatro Oscar y con una calificación de IMDb de 8.5 en su ficha. Si nunca has visto la cinta, este puede ser un buen momento para descubrir por qué una historia surcoreana consiguió convertirse en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de los Oscar de 2020.