En la plataforma Prime Video está disponible una película inspirada en la historia real de un explorador que sobrevivió a un ataque de un oso y consiguió 3 premios Oscar. Mientras que en Disney+ puedes ver la historia de amor marcada por la tragedia durante la dictadura española.

El Renacido retrata la historia de Hugh Glass, un cazador y trampero que sobrevivió a un brutal ataque de un oso en 1823. La producción, dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Leonardo DiCaprio, tomó como punto de partida la vida de este personaje del comercio de pieles en el oeste de Estados Unidos. Pero si lo que quieres es un filme para ver en familia, puedes ir al cine para el reestreno de Cars.

La película de Prime Video inspirada en la historia real de un explorador que sobrevivió a un ataque de un oso y consiguió 3 premios Oscar|SensaCine

La película llegó a los cines en 2015 y obtuvo 12 nominaciones en la 88.ª edición de los premios de la Academia. El largometraje consiguió tres estatuillas: Mejor Actor para DiCaprio, Mejor Director para Iñárritu y Mejor Fotografía para Emmanuel Lubezki.

La historia real de la película que ganó 3 Oscar

Hugh Glass formó parte de la expedición encabezada por Andrew Henry y vinculada a William Henry Ashley durante 1823. Glass era un cazador y trampero relacionado con el comercio de pieles del Alto Misuri, una actividad que lo llevó a recorrer territorios que hoy corresponden a varios estados del oeste estadounidense.

Durante una expedición por el área del río Grand, Glass se encontró con una osa grizzly que estaba acompañada por dos crías. El animal lo atacó y le provocó heridas graves. Los integrantes de la partida acudieron después de escuchar sus gritos y mataron al oso, pero la condición física del cazador hizo que sus compañeros consideraran que no sobreviviría. El relato histórico coincide con uno de los momentos centrales que Iñárritu llevó a la pantalla.

El premio Oscar que no ganó la película

La película no ganó como Mejor Película, ya que ese premio correspondió a Spotlight. Sin embargo, sus tres estatuillas consolidaron el proyecto como una de las producciones más reconocidas de aquella edición de los Oscar.

Por lo anterior, Prime Video conserva la ficha de El renacido con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy y Domhnall Gleeson como parte del reparto principal y señala sus tres premios de la Academia.