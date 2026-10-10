Octubre trae nuevas opciones para quienes disfrutan las historias oscuras, las presencias inexplicables y los personajes que luchan por sobrevivir. En HBO Max hay 3 películas de terror que te harán esconderte bajo las cobijas. En la plataforma también está un filme de concierto de KPop que toda fan debe ver ya mismo.

Para elegir qué ver, vale la pena distinguir entre las historias que construyen tensión poco a poco y aquellas que recurren a criaturas, posesiones o amenazas físicas. Estas cinco producciones ofrecen diferentes formas de experimentar el género. Mientras que esta película obtuvo 10 nominaciones y ganó 3 Oscar en 2025.

Hoy en HBO Max: 3 películas de terror que te harán esconderte bajo las cobijas|IDMb

Las 5 películas de terror en HBO Max

1. Psicosis: La cinta dirigida por Alfred Hitchcock sigue a Marion Crane, una secretaria que huye después de robar dinero y se detiene en un motel apartado. Allí conoce a Norman Bates, el encargado del establecimiento, cuya relación con su madre esconde elementos inquietantes. La historia transforma una parada aparentemente rutinaria en una sucesión de situaciones perturbadoras, con especial atención a los secretos de sus protagonistas.

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2. El Resplandor: Dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson, Shelley Duvall y Danny Lloyd, la historia presenta a Jack Torrance, quien acepta cuidar un hotel durante el invierno junto con su esposa y su hijo. El aislamiento, los pasillos vacíos y los sucesos extraños transforman la estancia en una experiencia cada vez más angustiante. La producción de 1980 apuesta por los espacios solitarios, los sonidos inquietantes y el deterioro psicológico de su protagonista.

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3. El Conjuro: La película dirigida por James Wan presenta a Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, una pareja de investigadores de fenómenos paranormales. Ambos acuden a una granja donde una familia experimenta sucesos inexplicables y descubre señales de una presencia amenazante. El relato toma como punto de partida el caso de la familia Perron, aunque dramatiza los acontecimientos para construir su historia cinematográfica.