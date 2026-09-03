Actualmente está disponible en HBO Max una película que fracasó en taquilla en 1994. Forrest Gump recaudó alrededor de 680 millones de dólares a nivel mundial, mientras Pulp Fiction superó los 212 millones. No obstante, ahora el filme es considerado uno de los clásicos del cine, al igual que el thriller psicológico de 1999 que hoy puedes ver en Disney Plus.

Sueños de fuga llegó a los cines en 1994 con Tim Robbins y Morgan Freeman como protagonistas. La cinta fue dirigida por Frank Darabont y se basó en la novela corta Rita Hayworth and Shawshank Redemption de Stephen King. Sin embargo, en taquilla solo recaudó alrededor de 29.4 millones de dólares, muy por debajo de sus competidores. Mientras que esta película de Pixar les enseñará a los niños la importancia del cuidado del medio ambiente.

Hoy en HBO Max: la película que fracasó en taquilla frente a Forrest Gump y Pulp Fiction, pero que ahora es considerada uno de los clásicos del cine|SensaCine México

La trama de la película que fracasó en taquilla

Los ganadores del Oscar, Tim Robbins y Morgan Freeman, protagonizan este aclamado drama sobre la vida en prisión de un banquero luego de ser condenado por el asesinato de su esposa y su amante. El filme tiene una duración de casi 2 horas y media y es apta para personas mayores de 16 años.

La película fue lanzada en 1994 y cuenta con un gran elenco, encabezado por los protagonistas antes mencionados, así como por:



Bob Gunton

William Sadler

Clancy Brown

Gil Bellows

Mark Rolston

Jeffrey DeMunn

Larry Brandenburg

Brian Libby

Neil Giuntoli

David Proval

Joseph Ragno

Paul McCrane

Jude Ciccolella

James Whitmore.

Las nominaciones al Oscar de la película de HBO Max

En los Premios Oscar de 1995, la producción consiguió 7 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Actor para Morgan Freeman, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Música Original, Mejor Sonido y Mejor Guion Adaptado. Sin embargo, no obtuvo ninguna estatuilla.

Así, el largometraje que en 1994 quedó muy por detrás de Forrest Gump y Pulp Fiction en ingresos terminó con una percepción completamente distinta. Su inclusión en el National Film Registry, su posición en la lista del American Film Institute y su permanencia en plataformas de streaming muestran cómo una producción puede adquirir reconocimiento a largo plazo.