Milagro en la celda 7 es una película turca de 2019 dirigida por Mehmet Ada Öztekin que actualmente aparece en el catálogo de Prime Video, donde también puedes ver el filme de Corea del Sur que hizo historia en los premios Oscar. La plataforma indica que tiene una duración de 2 horas con 11 minutos y presenta a Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur e İlker Aksum en los papeles principales.

La historia sigue a Memo, un hombre con discapacidad intelectual acusado injustamente de la muerte de una niña, mientras intenta volver con su hija Ova. El largometraje llegó a los cines de Turquía el 11 de octubre de 2019 y rápidamente consiguió una importante respuesta comercial al superar los 5.3 millones de espectadores. Mientras que esta película fue un fracaso en taquilla para mostrar una sensible escena.

Hoy en Prime Video: La película turca que hizo llorar a medio mundo y fue multipremiada|Prime Video

¿De qué trata Milagro en la celda 7?

La historia se basa en la década de 1980 y presenta a Memo como un hombre que vive junto a su hija Ova y su abuela. Después de un accidente que involucra a la hija de un comandante, las autoridades lo responsabilizan de su muerte y lo envían a prisión con una condena de muerte.

El protagonista termina en la séptima celda, donde los demás internos pasan de rechazarlo a intentar ayudarlo cuando conocen su historia. El filme tiene un gran reporte, como lo son:



Aras Bulut

Nisa Sofiya Aksongur

Celile Toyon

İlker Aksum

Mesut Akusta

Deniz Baysal

Yurdaer Okur

Sarp Akkaya.

Los premios que ganó la película turca

Entre sus reconocimientos aparecen el premio a Mejor Película en los Turkey Youth Awards de 2020 y el Golden Palm a Mejor Película del mismo año. También recibió varios galardones en el International Izmir Film Festival, entre ellos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto.

Actualmente, Prime Video mantiene una ficha para la producción de 2019 con audio disponible en español latinoamericano, portugués brasileño y turco, además de subtítulos en español latinoamericano y portugués. La plataforma la clasifica dentro del drama y señala advertencias de contenido relacionadas con violencia, consumo de tabaco y lenguaje inapropiado.