¡IT está de regreso! Se confirma la segunda temporada de Welcome to Derry, ¿cuándo podría estrenarse?

Welcome to Derry sí tendrá la segunda temporada y de acuerdo con la cuenta de X Hablando sobre el cine: IT: Welcome to Derry sí sucederá oficialmente; al parecer en HBO Original están trabajando para ello y sí quieren que sea real, pero para ello, necesitan el material, dando a entender que, la segunda edición de esta historia tiene que pasar las expectativas de la que dejó la pasada campaña.

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¿Cuándo podría estrenarse la segunda temporada de IT: Welcome to Derry?

Fue el 14 de diciembre de 2025 cuando la primera temporada de IT terminó de manera oficial, el episodio final de esta serie duró 70 minutos y llevó como nombre Winter Fire; donde vimos a lo que serían los padres del famoso Club de los Perdedores. Sin embargo, esta edición sobre los orígenes de Pennywise tardó en filmarse alrededor de 237 días, pero ahora con la confirmación de la segunda campaña, la fecha exacta de su estreno sigue siendo una incógnita y no se tiene un dato certero de cuándo podrá verse.

Algunos rumores aseguran que, la segunda temporada de la historia de IT: Welcome to Derry podría estrenarse en el siguiente 2027, sin embargo, con la confirmación de los ejecutivos de HBO Original, esto no sería, y algunos especialistas en cine señalan que, la continuación de esta trama se daría hasta el 2029.

El éxito de la primera temporada de Welcome to Derry fue mucho más de lo que se esperaba y de acuerdo con algunos medios, se dice que, esta serie fue uno de los estrenos más esperados por todos los fanáticos, ya que se estima que más de 5,5 millones de espectadores disfrutaron de la historia de It durante sus primeros 3 días, pero el capítulo final se llevó toda la audiencia con 5,8 millones de televidentes.

¿De qué podría tratar la segunda temporada de Welcome to Derry?

La segunda temporada de Welcome to Derry se centrará 27 años atrás, antes de los eventos que sucedieron en 1962, o sea que, el año en que iniciará esta historia es en 1935, justo en la Gran Depresión, sin embargo, si nos remontamos al Remake de It, se puede ver que, Ben Hanscom en el remake de ITde 2017, lee una parte de un libro donde revela cómo fueron los hechos más violentos que han sacudido al pueblo de Derry, y es aquí donde menciona: La Masacre de la Banda Bradley.