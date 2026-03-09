¿Ya es OFICIAL? Avatar 4 podría estar en camino: esto fue lo que reveló James Cameron

Buenas noticias para todos los fanáticos de Avatar, y es que recientemente, el afamado director que ha dirigido las 3 primeras películas de esta historia (James Cameron) ahora ha revelado que, la cuarta entrega de esta trama es muy probable que ocurra, así lo dio a conocer la cuenta de X “Hablando sobre cine”, pero ¿cuándo sería el estreno de esta nueva cinta?

¿Cuándo se estrenaría Avatar 4?

Con las palabras de James Cameron sobre que, muy posiblemente sí se filme la cuarta película de Avatar, hasta el momento no se ha revelado cuándo se estrenaría, y algunos datos indican que, la fecha de estreno sería hasta diciembre de 2029, esta información es meramente especulativa.

¿Cuándo se estrenó Avatar por primera vez?

La primera cinta de esta historia se estrenó en el 2009; pero marcó un antes y un después en el cine. La historia se centró en Pandora, y sigue la vida de Jake Sully, quien es un exmarine que se une a la cultura de los Na´vi, todo esto mientras la humanidad intenta explorar los recursos naturales de aquel planeta.

El segundo proyecto llegó a las salas de los cines hasta el 2022, por lo que tuvieron que pasar 13 años para el regreso de estos personajes, la cinta llevó el nombre de Avatar: El Sentido del Agua; y en esta entrega se amplía el mundo de Pandora, por lo que se centra en los océanos y en la familia de Jake Neytiri; aquí la narrativa es más emocional con un enfoque totalmente impresionante.

La última cinta y más reciente se estrenó el 19 de diciembre de 2025 y llevó como nombre: Avatar: Fuego y Ceniza; donde la historia exploró nuevas regiones de Pandora, además presentó a los pocos conocidos Na´vi del fuego; quienes son unos seres vivos en otra faceta, más oscura y complejas que tiene este universo.

Premios que ganó Avatar 1 tras su estreno

Edición 82 de los Oscar en el 2010:

Ganadora a Mejor Fotografía

Ganadora a Mejor diseño de Producción

Ganadora a Mejores Efectos Visuales

67 Globos de Oro en 2010:

Ganadora a mejor Película

Ganadora a Mejor Dirección

BAFTA 2010, Premios de la Academia de Cine y TV Británica:

Ganadora a Mejor Diseño de Producción

Ganadora a Mejores Efectos Especiales Visuales

15 Critics Choice Awards:

Ganadora a Mejor Fotografía

Ganadora a Mejor Dirección Artística

Ganadora a Mejor Montaje

Ganadora a Mejores Efectos Visuales

Ganadora a Mejor Película de Acción

Premios Saturn ganadora en:

Mejor Película de Ciencia Ficción

Mejor Dirección

Mejor Guion

Mejor Actriz

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Música

Mejores Efectos Especiales

Mejor Diseño de Producción

34° Premios de la Academia Japonesa:

Ganadora a Mejor Film de Habla Extranjera

