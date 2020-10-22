Revelan la historia que se situará entre la primera y segunda parte de la película ‘Avatar’.

Definitivamente Avatar es una de las películas de ciencia ficción más importantes, por lo que todo lo que surja alrededor de ella y sus personajes resulta de gran interés para los cinéfilos que se emocionaron con este proyecto dirigido por el cineasta James Cameron.

Ahora, a 11 años de su estreno, Avatar sigue siendo tema de alto interés para sus admiradores, quienes esperan con ansias la fecha de estreno de su segunda entrega, la cual se tiene prevista para diciembre del 2022.

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Sin embargo, todo parece indicar que sabremos más detalles de esta fascinante saga antes de que salga a la luz Avatar 2, ya que, de acuerdo con información revelada por The Hollywood Reporter, el próximo año se develará una historia que conecte entre la primera y segunda parte de Avatar, solo que en esta ocasión será en formato de comic.

Según los detalles que se dieron a conocer de manera sorpresiva, la historia llegará en 2021 y constará de cuatro tomos en los que se relatará lo que pasó con Jake Sully y Neytiri.

Además, el citado medio también confirmó que estos nuevos tomos de Avatar en cómic saldrán bajo el sello de la casa Dark Horse y el proyecto será titulado The Next Shadow.

Otros de los detalles que han llamado la atención es que esta novela gráfica está escrita por Jeremy Barlow, mientras que las portadas serán de Gui Balbi y el arte correrá a cargo de Josh Hood.

Como se puede observar, cada uno de los involucrados en el trabajo son personajes expertos y reconocidos en el universo del cómic, por lo que se espera algo excepcional.

Así, The Next Shadow, será la antesala para poder regresar a Pandora en el cine con el lanzamiento de Avatar 2 y Avatar 3, la cuales se esperan para 2022 y 2024, respectivamente.

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