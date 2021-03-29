Kevin James: Conoce las mejores películas que ha hecho el divertido y siempre cómico actor estadounidense.

Kevin James se ha convertido en uno de los actores de Hollywood más populares, pues es un humorista que gracias a su trabajo ha sido nominado a los premios Emmy.

Conocido por su interpretación de Doug Heffernan en la serie The King of Queens y como Paul Blart en Héroe de Centro Comercial, ahora te presentamos las mejores películas en las que ha participado este gran artista.

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Son Como Niños

Han pasado 30 años desde la última vez que un grupo de cinco amigos se reunieron. Ahora, las cosas cambiaron pues cada uno hizo su vida: trabajo, familia, ciudad. Sin embargo, un hecho causa que se reencuentren, ya que el antiguo entrenador que todos tuvieron en el equipo del colegio ha fallecido y quieren darle el último adiós.

Son Como Niños 2

Tres años después de la reunión que volvió a unir a sus amigos de la infancia, Lenny Feder regresa junto a su familia a su pueblo natal para poder estar más cerca de sus amigos. Kevin James continúa con su divertido papel Eric Lamonsoff.

Hitch, Especialista en Seducción

Una de las películas más exitosas que Kevin, pues hizo un gran equipo con Will Smith, en esta entrega se puede ver a su personaje como un inexperto para poder acercarse a la mujer que le gusta, pero su gran amigo lo ayudará.

Peso Pesado

Después del éxito de Son Como Niños, los actores Salma Hayek y Kevin James, vuelven a coincidir, pero ahora con una aventura nueva.

Scott Voss, quien alguna vez fue un luchador colegial, tiene 42 años y es maestro de biología en una escuela. Cuando los cortes amenazan con eliminar el programa musical de su escuela y a su maestro, Scott entra en acción.

Él usa sus habilidades de luchador y gana dinero para el programa como luchador de artes marciales mixtas. Aunque la enfermera de la escuela cree que está loco, Scott consigue algo que nunca hubiera esperado.

Los declaro marido y Larry

Haciendo un gran equipo con Adam Sandler, Chuck y Larry, dos buenos amigos bomberos de Filadelfia, harían cualquier cosa el uno por el otro. Larry le pide un favor a Chuck, es viudo y quiere que si muere él sea el responsable de sus hijos.

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Legalmente solo lo puede conseguir si contrae matrimonio, así que le pide que se case con él. Él acepta, nadie tiene porqué enterarse de su trato y sus aventuras para lograrlo.

