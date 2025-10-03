Tito Fuentes de Molotov muestra las secuelas en su rostro tras intervenciones quirúrgicas

Tito Fuentes, guitarrista y vocalista de Molotov, publicó apenas el 5 de septiembre que atravesaba por una difícil etapa de transformación personal tras un coma inducido y 11 cirugías. El pasado 2 de octubre, el artista decidió compartir en Instagram una imagen en la que muestra las cicatrices que le quedaron tras someterse a dichas intervenciones quirúrgicas.

Tito Fuentes comparte imagen de su rostro tras operación

El músico explicó que estas operaciones no solo han afectado su capacidad para hablar, sino también su desempeño en la guitarra. “Hace aproximadamente un año saliendo de la primera de una docena de intervenciones, las cuales me encargué de arruinar de la uno a la diez”, escribió.

Reflexión sobre salud mental

En su mensaje, Tito quiso dejar claro que los rumores sobre adicciones no tienen nada que ver con su estado actual. Más bien, reconoció que sus heridas provienen de no haber cuidado su bienestar emocional y psicológico en el pasado.

“Estas heridas vienen de algo que no pude controlar y lo actué: lo que sentía, lo emocional, lo psicológico... Así se ven también las heridas del corazón. Cuiden su mente, cuiden su corazón; cuidar su cuerpo nada más es cuestión de atención y ponerse una chinga”, reflexionó. El músico aseguró que su publicación no tiene otro propósito más que ser un recordatorio de amor hacia sí mismo y hacia los demás.

¿Quién es Tito Fuentes?

Antonio Fuentes Sánchez, más conocido como Tito Fuentes, nació en la Ciudad de México el 1 de julio de 1973. Se consolidó como uno de los músicos más importantes de la escena del rock mexicano gracias a Molotov, agrupación reconocida y amada por los fans por sus letras irreverentes y su fusión de estilos.

Además de su trabajo con la banda, Tito es un verdadero amante del arte, por lo que ha colaborado con diversos artistas y ejercido como productor. Sin embargo, en los últimos meses su salud lo ha llevado a alejarse de los escenarios para enfocarse completamente en su recuperación y su salud mental.

