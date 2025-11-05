OFICIAL: Disney apunta a los Oscars y piden que entre una película de Marvel que fue más que aplaudida este 2025

La carrera para los Oscars 2026 ya arrancó, y son varios los estudios que han mandado sus propuestas más fuertes para ser consideradas por el galardón de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, tal es el caso de Disney, quienes mandaron a consideración la película de Marvel: Thunderbolts, ¿pero esto qué significa? ¿recibirá una nominación por default? Te explicamos.

¿Qué significa enviar a "consideración" una película para los Oscars?

Año tras año La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas abre la convocatoria para recibir las propuestas de las mejores películas del año, según la apuesta que tenga cada uno de los estudios de producción. Hablando específicamente del caso de Marvel y Disney, la película a la que le están apostando es Thunderbolts, pero esto no significa que vaya a ser nominada, los miembros de La Academia (los cuáles ascienden más de 10 mil) tienen que someter a evaluación y posterior votación las películas que han sido mandadas.

Cada categoría de los Oscars tiene cierto número de votos para que una película entre como nominada, desde mejor película hasta mejor maquillaje y peinado, las cintas nominadas en cada categoría tienen que cumplir con un mínimo de votos a su favor para competir el día que se lleve a cabo la ceremonia de premiación.

¿En qué categorías de los Oscars podría entrar Thunderbolts?

Según lo que ha mandado Disney a La Academia, Thunderbolts podría entrar como nominada en las siguientes categorías:



Mejor Película

Mejor Dirección

Mejor Actriz

Mejor Actor de Reparto

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Cast

Mejor Guión Adaptado

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Edición

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Banda Sonora Original

Mejor Diseño de Producción

Mejor Sonido

Mejores Efectos Visuales

¿Qué películas de Marvel han recibido una nominación en los Oscars?

Marvel ha recibido un total de 37 nominaciones en los Oscars. Y de esas 37 solo 7 veces se ha llevado el Oscar para presumirlo:



Mejor Película Animada: Grandes Héroes Mejor Película Animada: Spider-Man Un Nuevo Universo Mejores Efectos Visuales: El Hombre Araña 2 Mejor Diseño de Producción: Pantera Negra Mejor Vestuario: Pantera Negra Mejor Vestuario: Pantera Negra Wakanda Por Siempre Mejor Banda Sonora: Pantera Negra

Cabe recalcar que la película del estudio que ha obtenido más nominaciones es Pantera Negra, y se convirtió en la primera cinta de superhéroes en estar nominada a Mejor Película en su año.