Este 10 de septiembre, Cars regresó al cine, pero no con una nueva película, sino con el reestreno del primer filme para celebrar su llegada a las salas hace 20 años. La producción de Pixar preparó una nueva oportunidad para disfrutar en pantalla grande la historia del famoso corredor rojo y sus compañeros de Radiador Springs. Mientras que hoy en Prime Video puedes disfrutar de la serie de apenas 12 capítulos, considerada una de las mejores comedias del siglo XXI, y que te dejará con el corazón roto.

¡Regresa al cine! Cars tendrá un estreno que emociona a los fans|Pinterest

Aniversario de Cars

La primera película de Cars se lanzó oficialmente el 9 de junio de 2006. La historia presentó a un joven competidor que, después de un desvío inesperado, termina en Radiador Springs, una comunidad situada sobre la Ruta 66. Allí, Rayo McQueen conoce a figuras como Doc Hudson, Sally y Mate, personajes que modifican su forma de entender las carreras y la vida fuera de ellas. Pero si quieres disfrutar de una serie, puedes optar por la que está inspirada en un gran magnate de la vida real y obtuvo 75 nominaciones en los Premios Emmy.

La compañía confirmó que el reestreno del filme animado forma parte de las actividades por su 20 aniversario. Para México, la película se encuentra disponible desde el jueves 10 de septiembre en Cinépolis y Cinemex.

Nominaciones al Óscar y saga de Cars

Cars consiguió reconocimiento durante su primera etapa. Disney tuvo dos nominaciones al Óscar, una en la categoría de mejor película animada y otra por la canción original “Our Town”. Además, ganó el Globo de Oro a mejor película de animación.

Hasta el momento, Cars tiene 3 entregas. La segunda llegó a los cines el 24 de junio de 2011, mientras que la tercera apareció el 16 de junio de 2017. La última película retomó a Rayo McQueen frente a una nueva generación de competidores y presentó a Cruz Ramírez como una figura importante para el desarrollo del corredor.

El regreso de Cars ofrece una oportunidad para reencontrarse con la producción original en una sala, mientras la franquicia mantiene presencia mediante películas, series, cortos y nuevas actividades vinculadas con su aniversario.