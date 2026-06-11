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Los 3 jugadores más guapos de la Selección Mexicana que no querrás perder de vista en el México vs. Corea del Sur

Uno de los partidos más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó: México vs. Corea del Sur. Estos son los 3 jugadores más guapos de la Selección Mexicana que no querrás perder de vista.

Santiago Gimenez - top 3 jugadores más guapos de la Selección Mexicana
De Santiago Giménez a Memo Ochoa... Conoce a los jugadores más guapos de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ | Crédito: Getty Images (Molly Darlington - FIFA)

Escrito por: Daniela Arvizu

Uno de los partidos más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó: México vs. Corea del Sur. La cita es este jueves, 18 de junio, en punto de las 7:00 p.m. A escasas horas del silbatazo inicial, te compartimos nuestro top 3 de jugadores más guapos de la Selección Mexicana que no querrás perder de vista durante el este esperado encuentro.

También te puede interesar: Viajero del tiempo revela quién ganará el México vs. Corea del Sur del Mundial 2026 y el resultado enloquece a la afición

¿Quiénes son los jugadores más guapos de la Selección Mexicana? Los galanes que se robarán miradas en el México vs. Corea del Sur

Desde jugadores veteranos hasta deportistas que se han vuelto virales en redes sociales. Estos son 3 jugadores guapísimos de la escuadra convocada por Javier “El Vasco” Aguirre que no dejarás de ver este verano:

Santiago Giménez

El “Bebote” no sólo ha enamorado a la afición con su increíble sonrisa y su gran porte atlético, sino que también cuenta con un carisma innegable y una impresionante presencia en el área que lo convierten en el centro de atención cada vez que pisa la cancha. Sin duda, el delantero será uno de los más grandes imanes de miradas este verano.

Alexis Vega

Por muchos, considerado el jugador más guapo de la Selección Mexicana… Y no es para menos. El atacante destaca por su personalidad y estilo único, además de contar con una energía y actitud magnética que se nota desde el minuto uno. Gracias a su porte y sus tatuajes, da esas vibes de “chico malo” que fascina a más de una persona. Su talento en la cancha es innegable y su atractivo aún más.

Raúl Jiménez

Durante años se ha posicionado como uno de los rostros favoritos dentro del fútbol mexicano. Su increíble presencia transmite seguridad y madurez. Sin duda, el “Lobo Mexicano” será de las figuras que más robará miradas este torneo, especialmente tras ese primer espectacular gol contra Sudáfrica.

Bonus: Memo Ochoa

El GOAT de GOATs. Memo Ochoa no podía quedarse atrás en este conteo. A sus 40 años, el eterno guardián de la portería sigue robando corazones no sólo por su desempeño en el juego, sino también por esa impresionante cabellera rizada y una sonrisa magnética capaz de cautivar a cualquiera que lo vea.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Cómo y dónde ver GRATIS y EN VIVO el México vs. Corea del Sur

El partido entre México vs. Corea del Sur podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por Azteca 7, el Canal del Mundial. El juego arranca en punto de las 7:00 p.m., mientras que la transmisión con la previa del partido comienza a las 6:30 p.m. Si no cuentas con acceso a la televisión abierta, no te preocupes. También podrás seguir el encuentro a través del sitio web oficial de Azteca 7, así como las apps móviles de TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

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