Otro lanzamiento del tráiler ‘Coyote VS ACME’, filme que reúne a los Looney Tunes: ¿De qué tratará?

'Coyote VS ACME', un filme que trae de regreso a varios personajes de los Looney Tunes, en especial a Wile E. Coyote, quien después de sufrir varias explosiones por productos defectuosos al intentar atrapar al 'Correcaminos', opta por demandar directamente a la empresa de ACME, con la finalidad de enfrentarse con el CEO, quien va a ser interpretado por John Cena.

Recientemente, se dio a conocer el nuevo tráiler de la cinta, donde no solo nos da más contexto de la historia y nos deja ver algunas escenas que tendrá la historia, mostrando al personaje principal en un formato 2D, mientras se encuentra en el mundo real.

¿Cuándo se estrena Coyote VS ACME?

El nuevo proyecto de 'Coyote VS ACME' se encuentra muy cerca de tener su gran estreno en México. Considerando que los estrenos se hacen en jueves, se tiene contemplado que ya esté en las salas de cine desde el 27 de agosto del 2026.

Mientras que en Estados Unidos, su estreno se realizará hasta el 28 de agosto del 2026, permitiendo que todos los usuarios puedan disfrutar de la cinta, donde combina la animación de los personajes de Looney Tunes con la acción real, características que claramente pueden verse en el tráiler final.

¿Por qué Warner Bros. canceló Coyote VS ACME?

Aunque está a un par de semanas del estreno de 'Coyote VS ACME', era una cinta que había sido cancelada por Warner Bros., siendo un proyecto que ya se había terminado completamente en el 2023. Cuando en años anteriores la famosa productora ya había cancelado otras producciones, por ejemplo la película de Batgirl (2022) y Scoob!: Holiday Haunt, decisión que se derivó de varias situaciones fiscales que tuvo la productora.

Sin embargo, fue Ketchup Entertainment quien decidió adquirir el filme y salvarla, logrando que el proyecto formalmente salga a la pantalla grande. Con el anuncio del tráiler podremos disfrutar de la cinta en agosto del 2026; no te pierdas la oportunidad de ver a los personajes de Looney Tunes junto a John Cena.