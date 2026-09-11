“Las Brujas” de Anne Hathaway llega por PRIMERA VEZ a televisión abierta: así podrás verla GRATIS por la señal de Azteca 7

El fin de semana llegó y no hay mejor plan que quedarse en casa a descansar, mientras disfrutas de una tarde llena de películas. En Azteca 7 nos encanta consentirte, por lo que este domingo podrás ser testigo de una de las cintas de fantasía más aclamadas por el público: “Las Brujas” (2020). Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas ni un solo momento del estreno de la película de Anne Hathaway en televisión abierta.

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¿Cómo y dónde ver GRATIS "Las Brujas", protagonizada por Anne Hathaway?

El estreno de “Las Brujas” en televisión abierta será este domingo, 13 de septiembre. La cinta podrá seguirse completamente GRATIS por el canal de Azteca 7. Si lo prefieres, también puedes ver la película desde tu celular, tableta u ordenador a través de nuestro sitio web oficial o la app de TV Azteca En Vivo. ¡No hay pretexto para pasar una buena noche de cine!

¿A qué hora pasan “Las Brujas” por Azteca 7?

La transmisión de “Las Brujas” por Azteca 7 podrá seguirse a partir de las 9:45 p.m. (hora del centro de México) de este domingo, 13 de septiembre.

No te pierdas el estreno de “Las Brujas” en televisión abierta! | Crédito: Warner Bros. Pictures

¿De qué trata “Las Brujas”? Sinopsis y trailer

“Las Brujas de Roald Dahl”, también conocida simplemente como “Las Brujas”, es una película de fantasía estrenada en 2020. La cinta corre bajo la dirección de Robert Zemeckis y está protagonizada por Anne Hathaway (La Gran Bruja) y Octavia Spencer (la abuela Alabama). Stanley Tucci y Jahzir Bruno también son parte del elenco.

La cinta está basada en la novela homónima de 1983 de Roald Dahl, la cual está ambientada a finales de la década de los 60. La película sigue la historia de un pequeño huérfano que se va a vivir con su abuelita, Alabama, a un hotel. Durante su estadía, el menor descubre una convención secreta de brujas, liderada por la Gran Bruja (Anne Hathaway), en la que planean convertir a todos los niños en ratones. El largometraje es una adaptación de la cinta homónima de 1990. Aquí te compartimos el tráiler:

¡No te pierdas “Las Brujas” por Azteca 7 este domingo en punto de las 9:45 p.m.!