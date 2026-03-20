El mundo del entretenimiento y las artes marciales se despide de una gran leyenda. Muere Chuck Norris a los 86 años. La noticia fue compartida por la familia de la estrella, quienes aseguran que el actor falleció de manera “repentina”. Días antes de morir, Chuck celebró su cumpleaños con un video entrenando en redes sociales y una breve reflexión sobre su vida. Sin saberlo, estas serían las últimas palabras que compartiría con sus seguidores.

Las últimas palabras de Chuck Norris antes de morir: “Yo no envejezco, subo de nivel”

El pasado 10 de marzo, Chuck Norris celebró su cumpleaños número 86 con un habitual entrenamiento. La leyenda del cine de acción compartió parte de este a través de un audiovisual en redes sociales, en el que asegura: “Yo no envejezco, subo de nivel”; mientras que en la descripción del video escribió:

“¡Hoy cumplo 86 años! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado muchísimo para mí. Dios los bendiga”, señaló Norris. Estas fueron las últimas palabras que compartió con sus seguidores antes de morir.

¿De qué murió Chuck Norris?

La muerte de Chuck Norris fue completamente inesperada, pues todo parece indicar que el actor gozaba de total salud. De hecho, fuentes cercanas a la estrella aseguran que éste aún entrenó con normalidad el pasado miércoles, 18 de marzo. Según informa la familia, Norris murió de manera “repentina” la mañana del jueves 19, luego de ser hospitalizado por una emergencia médica en Hawái. Su muerte se confirmó este viernes, 20.

"Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz", se lee en el comunicado.

Chuck Norris, La Leyenda

Exmilitar, actor, artista marcial y un ícono de las redes sociales. Lo de Chuck Norris es irreal. Tras servir en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ganar múltiples títulos de karate, Chuck - cuyo nombre real es Carlos Ray Norris - incursionó en el mundo de la actuación. Tras vencer a Bruce Lee en El Furor del Dragón (1972), Chuck protagonizó diversos filmes de acción, convirtiéndose en todo un ícono del género. Su imagen también ganó relevancia en la cultura popular gracias a sus famosos memes, derivados de sus icónicas frases y su inigualable fuerza.