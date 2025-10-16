Los Caligaris, Gondwana, Estrambóticos, Liran’ Roll y más bandas en este concierto GRATIS: Festival Internacional Las Cuatro Casas

Estamos a un par de semanas de que se lleve a cabo el Festival Internacional Las Cuatro Casas, un evento que será totalmente gratis y para todas las edades, el cuál tendrá grandes bandas dentro de su programa el próximo domingo 02 de noviembre en lo que será un evento único en el Parque Naucalli.

Recientemente se hizo oficial el cartel que tendrá a Los Caligaris, Gondwana y Liran’ Roll y Rebel Cats, entre otras, juntando a algunas de las bandas más importantes del ska, reggae, rock urbano y rockabilly de toda Latinoamérica, en un festival que ha llenado de emoción a todos los chilangos y pobladores cercanos a Naucalpan.

¿Qué bandas se estarán presentando en el Festival Internacional Las Cuatro Casas?

De manera oficial, el cartel indica que se contará con la presencia de bandas que han marcado como pocas la cultura mexicana, donde podremos ver a:



Los Caligaris

Gondwana

Liran’ Roll

Los Estrambóticos

Sekta Core

*Invitado Especial*

Nana Pancha

Rebel Cats

Elli Noise

Pedro y el Lobo

Ace Kool

Skinner

Toster

Es importante mencionar que este festival es totalmente gratuito y para todas las edades, en lo que se espera que sea uno de los mejores eventos del año.

Además, se ha informado que el Festival Internacional Las Cuatro Casas también contará con algunas actividades culturales y recreativas como una exhibición de lucha libre, un desfile de Día de Muertos y obras de teatro. Los horarios aún no se han confirmado, pero es importante estar al pendiente de los sitios oficiales de las bandas para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo llegar al Parque Naucalli?

El Parque Naucalli se encuentra en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, justo al norponiente de la Ciudad de México y al sur de Ciudad Satélite, sobre la avenida Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, sin número.

