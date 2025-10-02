Axl Rose se convierte en héroe salvando a la humanidad en el cómic “Appetite for Destruction”

Sí, estamos hablando en serio: Axl Rose, la icónica voz de Guns N’ Roses, ahora también será el héroe de un nuevo cómic. En colaboración con Sumerian Comics, el cantante coescribió “Axl Rose: Appetite for Destruction”, una historia con un estilo cyberpunk, que verá la luz en enero de 2026. Actualmente, este proyecto ya está disponible en preventa.

Axl Rose entra al mundo del cómic con “Appetite for Destruction”

Aquí, Axl se presenta como un ser mitad humano, mitad robot, que vive apartado de la sociedad. Su única chispa de esperanza es la música de una cantante de cantina que, al desaparecer, lo empuja a desentrañar una conspiración que amenaza a toda la humanidad.

“Axl Rose: Appetite for Destruction”: Un viaje cyberpunk entre luces de neón y rock

El cómic resulta bastante atractivo, pues nos lleva a una ciudad futurista bañada en luces de neón, donde humanos y robots parecen convivir en paz… hasta que la trama revela que no todo es lo que parece. Algo que le añade valor a este cómic es que Axl Rose no solo es el rostro del protagonista, sino que también se involucró en el desarrollo creativo junto a Nathan Yocum, quien describe la obra como “un sueño febril, crudo y neón-noir, parte himno rockero, parte profecía cyberpunk”.

Hay que tomar en cuenta que el arte corre a cargo de Frank Mazzoli (Dune: Edge of a Crysknife), con colores de Antonio Antro y Micah Myers, lo que asegura un despliegue visual al nivel de cualquier blockbuster de ciencia ficción que seguro te fascinará.

Ediciones de colección para verdaderos fans

Si eres de los que gustan de tener buenas piezas de colección en tu hogar, toma en cuenta que aquellos que reserven su copia en sumerian.ink podrán acceder a ediciones limitadas que incluyen desde mapas de Paradise City, monedas conmemorativas y hasta una figura coleccionable de Axl Rose junto a un libro firmado.

Guns N’ Roses: un legado más vivo que nunca

El lanzamiento llega para reforzar y recordar el legado de Axl Rose y Guns N’ Roses en medio de un gran momento para la banda. ¿Buscarás tener este nuevo cómic?

