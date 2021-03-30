Margot Robbie: Las mejores películas de la actriz australiana que vive un gran momento en Hollywood.

El 2 de julio de 1990 nació una mujer que con el paso de los años se convertiría en la rubia de la enorme sonrisa. Se trata de Margot Robbie, quien ha logrado ser una de las actrices más brillantes en el Hollywood contemporáneo.

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Hay que recordar que comenzó su carrera con participaciones en series de televisión y en pequeños papeles de cine, tales como El Lobo De Wall Street; posteriormente, la actriz daría un salto importante en la industria.

Y es que su carrera se ha posicionado como una de las favoritas y no solo eso, sino que este próximo domingo podría lograr conseguir un Oscar por su actuación en Yo, Tonya.

Sin embargo, Margot Robbie se volvió en la favorita de muchos debido a su gran participación en el Escuadrón Suicida, pues su belleza, sensualidad y talento logró conquistar a los cinéfilos del mundo.

Te presentamos algunas de sus mejores películas

Yo, Tonya

La polémica acompañó la carrera de la patinadora sobre hielo Tonya Harding. Después de superar una infancia dura, llegó a lo más alto; sin embargo, su esposo y dos criminales intentaron dejar inválida a su máxima rival en los Juegos Olímpicos de 1994, su compañera en el equipo estadounidense, Nancy Kerrigan.

La Gran Apuesta

Cuatro inversores intentan sacar provecho de la crisis económica que comenzó a padecer el mundo en el año 2008, pero estas les acaban conduciendo al lado más tenebroso de la economía, donde nada ni nadie es lo que parece ser.

Z para Zachariah

Historias sobre el fin del mundo civilizado, en específico, la forma en la que los seres humanos reaccionamos a la soledad. Esta cinta aborda el tema de una manera franca y directa, con un grupo de actores reducido pero grandes interpretaciones.

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El Lobo De Wall Street

La cinta que dio a conocer a Margot Robbie al mundo es un sórdido relato de excesos y capitalismo salvaje que celebra la vida del defraudador Jordan, donde la increíble rubia logró dar una memorable actuación al lado de un incontrolable y temerario Leonardo DiCaprio.

