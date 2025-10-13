Avatar: La leyenda de Aang tendrá su propio videojuego de peleas con Aang, Zuko y más personajes icónicos

Luego de rumores, cancelaciones y demás, finalmente, este esperado videojuego saldrá a la luz. Así es, pronto llegará el nuevo juego “Avatar Legends: The Fighting Game” el primer título de peleas basado en la popular serie animada La leyenda de Aang. La podremos disfrutar en verano de 2026 en PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam) y más adelante también se lanzará para Nintendo Switch 2. Así lo confirmaron Paramount y Gameplay Group, quienes están detrás del desarrollo.

Si no has visto el tráiler, no te preocupes, aquí te lo dejamos:

Avatar: La leyenda de Aang tendrá su propio videojuego de peleas

El título reunirá a los personajes más queridos del universo Avatar, permitiendo a los jugadores disfrutar de enfrentamientos 1v1 con poderes elementales de fuego, agua, tierra y aire como en la serie, todo en escenarios 2D dibujados a mano con una animación que ya ha sorprendido a los fans por su estilo fiel al original.

¿Qué personajes tendrá Avatar Legends: The Fighting Game?

En su lanzamiento, el juego contará con 12 personajes jugables, entre los que destacan Aang, Katara, Toph, Sokka, Zuko, Azula y Korra. Los desarrolladores prometen ampliar el roster con más luchadores mediante un modelo de temporadas, similar al de otros títulos de pelea como Tekken 8 o Street Fighter 6.

Además, incluirá modo campaña con historia original, y funciones de juego crossplay entre consolas de la misma familia, lo que permitirá que usuarios de PS4 y PS5 o de Xbox Series puedan enfrentarse entre sí.

Una nueva era para los juegos inspirados en series animadas

La popularidad y el enorme cariño que le tienen los gamer a los juegos de lucha no se detiene. Tras los anuncios de 2XKO (el juego de League of Legends), el título de Marvel de los creadores de Guilty Gear, y el juego de Invencible, ahora Avatar Legends: The Fighting Game se suma con una propuesta visualmente impresionante y nostálgica.

Por ahora no hay fecha exacta de lanzamiento, así que solo queda estar al pendiente de cualquier anuncio, gameplay que pudieran anunciar. ¿Te emociona este estreno?

