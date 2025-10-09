¡Bluey sacará su PRIMER álbum de Navidad! Esta es la fecha de lanzamiento y las canciones que tendrá el disco

Bluey se ha convertido en un fenómeno mundial tanto para audiencias infantiles como para adultos, y por primera vez estarán sacando un álbum enfocado completamente a una de las fiestas favoritas: la Navidad. Y no solo eso, también habrá una edición especial en vinilo que podrás disfrutar a partir de su lanzamiento el próximo 7 de noviembre del 2025.

Pero si eres de esos a los que les gusta tener aseguradas sus futuras compras puedes pre-ordenar ya sea el disco como la edición en vinil, con un costo de 8.99 euros (191 pesos aprox.) y 17.99 euros (382 pesos aprox.) respectivamente.

La canción que da nombre al álbum de Bluey: “Verandah Santa”, ya está disponible, siendo esta la primera del tracklist en haber salido al público, de hecho se puede escuchar en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music o YouTube.

Bluey: Verandah Santa, ¿cuál es el tracklist del álbum de Navidad?

El vinil de Verendah Santa contiene 3 canciones, dos del lado A y una del lado B:



Let’s Play Verandah Santa

Verandah Santa

I Don’t Have a Chimney (ft. Emma Dean)

Mientras que la edición normal del disco contiene 4 canciones en total:



Let’s Play Verandah Santa

Verandah Santa

I Don’t Have a Chimney (ft. Emma Dean)

Bluey Theme Tune (Christmas Version)

En el sitio web oficial de Bluey además de anunciar el lanzamiento del disco también nos dan a conocer cómo es que cada una de las canciones fue compuesta y con qué propósito, explicando la intención de hacer la Navidad mucho más divertida de lo que ya la conocemos. Además presentan que tuvieron diversas inspiraciones para la creación de ciertas composiciones, donde destaca la influencia del clásico The Nutcracker.

Y hacen una mención especial a la canción I Don’t Have a Chimney, la cual fue escrita especialmente para el lanzamiento del álbum de Bluey, la cual se inspira en la obsesión de las hijas de Emma Dean con Santa Claus.

¿De qué trata el episodio de Bluey “Verandah Santa”?

Verandah Santa es un episodio navideño de Bluey en donde la familia Heeler juega a ser Santa Claus y dejar regalos debajo del árbol a los niños que duermen, pero hay una regla: no pueden mirar porque si no pierden el regalo que les iban a dejar. Pero hay un problema porque Socks muerde a Bluey, y ella, enojada, no quiere dejarle ningún regalo, algo que llevará a toda la familia Heeler a aprender el verdadero significado de la Navidad.

Este es el último episodio de la primera temporada de Bluey.