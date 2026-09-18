Muere Gerrit Graham, actor de ‘Phantom of the Paradise’, ‘Los años Maravillosos’ y ‘La ley y el Orden’, a los 77 años

El mundo del cine está de luto, pues el actor estadounidense Gerrit Graham, recordado por interpretar a Beef en Phantom of the Paradise y por sus papeles en Pretty Baby, Used Cars y Child’s Play 2, murió a los 77 años. Su talento iba más allá de la pantalla, pues también fue el guionista de The Grateful Dead.

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¿De qué murió Gerrit Graham y cuántos años tenía?

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, el actor murió el pasado martes 15 de septiembre de 2026 en Rhinebeck, Nueva York, a los 77 años. Esto fue confirmado por su familia, la cual además declaró que el actor padecía una enfermedad pulmonar, además de otros problemas de salud.

¿Quién fue Gerrit Graham y por qué era famoso?

Gerrit Graham era reconocido por los amantes del cine, sobre todo aquellos que disfrutan del cine de culto. Aunque pocas veces fue el protagonista, sus historias y personajes trascendieron durante las cuatro décadas que dedicó de su vida al séptimo arte.

Su papel más importante y recordado fue cuando dio vida a Beef, el extravagante cantante de glam rock de Phantom of the Paradise. Su actuación fue memorable y por lo mismo terminó por convertirse en un icono clásico del cine de culto.

¿En qué otras películas apareció Gerrit Graham?

Si no viste esta película, Gerrit estuvo presente en varios papeles secundarios que dejaron huella. Actuó en Demon Seed, Pretty Baby, Used Cars, Child’s Play 2, Cannonball! y The Annihilators, entre muchas otras. Incluso apareció en series de televisión como Los años maravillosos y La ley y el orden.