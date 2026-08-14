Muere querido director de cine nominado al Oscar; esto se sabe

La industria del séptimo arte se viste de luto una vez más. Muere Mark Rydell, famoso por su labor como director en la película “On the Golden Pond”, de 1981, la cual le valió una nominación a los Premios Oscar. La muerte del querido cineasta fue confirmada por la actriz Bette Midler, quien participó en dos de sus largometrajes: "The Rose" y "For The Boys". Rydell tenía 97 años.

“Mark Rydell, el director de mi primera película, The Rose, falleció”, escribió la actriz vía Instagram. “Fue un actor destacado antes de convertirse en director, y tuve la gran suerte de conocerlo en aquel entonces; me enseñó muchísimo durante el rodaje de The Rose y, posteriormente, de For The Boys”. El comunicado de Midler continúa con un mensaje de agradecimiento al director por sus dos nominaciones al Oscar y destaca: “Era un maestro en el arte de motivar a los actores; con solo unas pocas palabras, comprendía perfectamente lo que se necesitaba. Un fiel seguidor de Meisner. Tantos recuerdos felices. Que en paz descanse”.

¿De qué murió Mark Rydell?

Según informó la hija del cineasta, Amy Rydell, para The Hollywood Reporter, Mark falleció el jueves, 13 de agosto, por “causas naturales” mientras se encontraba en el Motion Picture & Television Country House and Hospital en Woodland Hills, California.

¿Quién era Mark Rydell? Así fue su trayectoria

Mark Rydell fue un querido director, actor y productor de cine estadounidense. Su trayectoria en el mundo artístico inició como estudiante de jazz en Juilliard. También estudió en The Actors Studio. Su debut en el cine y la televisión llegó en la década de los 50 con series como “As the World Turns”. Años después dio el salto a la dirección, con producciones como “Gunsmoke”, “Ben Casey”, “The Fugitive” y “The Fox”; pero no fue hasta 1979 que obtuvo reconocimiento a nivel internacional gracias a “The Rose”, película protagonizada por Bette Midler.

En 1981 obtuvo su primera nominación al Oscar como Mejor Director por “On the Golden Pond”, película que también le valió la estatuilla dorada a los protagonistas, Henry Fonda y Katherine Hepburn.

Descanse en paz, Mark Rydell.