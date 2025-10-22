Revelan nombre y número de capítulos de la temporada 2 de One Piece: pistas sobre lo que veremos

El live action de One Piece se vuelve a poner en marcha. La segunda temporada ya finalizó su rodaje y, aunque aún no tiene fecha exacta de estreno, se espera que este llegue en 2026. Lo que sí sabemos, es que se han revelado los nombres de sus ocho episodios, los cuales ofrecen una visión bastante clara del rumbo que tomará la historia y de las islas que visitarán los Sombreros de Paja.

La temporada 2 de One Piece ya tiene capítulos confirmados

Esta es la lista completa que se dio a conocer con los títulos de los capítulos de la segunda temporada del live action de One Piece:



The Beginning of the End Good Whale Hunting Whiskey Business Big Trouble in Little Garden Wax On, Wax Off Nami Deerest Reindeer Shames Deer and Loathing in Drum Kingdom

Referencias cinematográficas ocultas

Uno de los detalles más curiosos es la gran cantidad de guiños al cine clásico que hay en los títulos:



“Wax On, Wax Off” , del capítulo 5, es una clara referencia a la icónica frase de Karate Kid (“Dar cera, pulir cera”).

, del capítulo 5, es una clara referencia a la icónica frase de (“Dar cera, pulir cera”). “Whiskey Business” , del episodio 3, alude al título original de la cinta Risky Business (1983), protagonizada por Tom Cruise.

, del episodio 3, alude al título original de la cinta (1983), protagonizada por “Deer and Loathing in Drum Kingdom” hace un juego de palabras con Fear and Loathing in Las Vegas, de Terry Gilliam.

Estas divertidas pistas y referencias ya se han convertido en una tradición dentro del live action, aportando un toque especial y único a la serie sin perder la esencia de la obra original de Eiichiro Oda.

¿Qué veremos en esta nueva temporada?

Los títulos confirman que la historia seguirá fiel a la historia, siguiendo el orden del manga y anime:

Capítulo 1: The Beginning of the End

Transcurrirá en Loguetown, la ciudad donde fue ejecutado Gol D. Roger y donde Luffy tendrá su primer gran enfrentamiento rumbo al Grand Line.

Capítulo 2: Good Whale Hunting

Hace referencia al encuentro con Laboon, la enorme ballena que marca la entrada al Grand Line.

Capítulos 3 y 4: Whiskey Business / Big Trouble in Little Garden

Adaptarán los arcos de Whiskey Peak y Little Garden, donde el equipo enfrenta a cazadores de recompensas y gigantes legendarios.

Capítulos 6 al 8: Nami Deerest, Reindeer Shames, Deer and Loathing in Drum Kingdom

Estos títulos confirman que la presentación de Tony Tony Chopper será el eje central del cierre de temporada. Será la primera vez que un arco ocupe tres capítulos completos, algo que ni siquiera sucedió con Baratie o Arlong Park.

El arco de Drum Island, clave del cierre

En esta parte de la historia, los Sombrero de Paja llegan a una isla nevada dominada por el tiránico Wapol, donde conocen a Chopper, un reno con habilidades humanas gracias a la Fruta Hito Hito no Mi.

¿Estás listo para la nueva temporada?

También te puede interesar: ¡Aterrador! Captan a supuestas BRUJAS transformándose en bolas de fuego en Iztapalapa (VIDEO)