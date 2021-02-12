Las 10 mejores películas de terror inspiradas en escalofriantes acontecimientos de la vida real.

Algunas de las películas de terror más escalofriantes de la historia del cine han sido inspiradas por eventos sucedidos en el mundo real. Quizá luego de saber esto, entonces resulten aún más escalofriantes para los cinéfilos que les gusta este tipo de largometrajes.

'Dahmer, el carnicero del Milwaukee'

Jeremy Renner interpretó a un asesino en serie caníbal en la película basada en hechos reales de 2002 Dahmer. En la vida real segó la vida de 17 niños y jóvenes de maneras tremendamente crueles y dolorosas. La película lo suavizó bastante en comparación con la realidad.

'Extremadamente cruel, malvado y perverso'

Ted Bundy, un infame asesino en serie que aterrorizó Estados Unidos en los años 70, es el pilar de la película Extremadamente cruel, malvado y perverso, protagonizada por Zac Efron. En la década de 1970, el sujeto violó y mató a numerosas mujeres a lo largo y ancho de los Estados Unidos.

'El Exorcista'

Se trata de una de las películas de terror más grandes y controvertidas de la historia del cine que se basa en la novela homónima de Peter Blatty que a su vez se basa en acontecimientos reales acaecidos en Maryland en la década de los 40, cuando un sacerdote jesuíta exorcizó a un niño de 14 años durante un mes.

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'Pesadilla en Elm Street'

Una familia de refugiados de los campos de exterminio de Camboya había conseguido escapar a Estados Unidos. Su hijo tenía pesadillas recurrentes con alguien que le intentaba cazar en sus sueños, por lo que trató de permanecer despierto durante todo el tiempo que pudo. Cuando se durmió, terminó gritando de dolor, la familia quieso ayudarlo, pero el joven había muerto.

'Fuego en el cielo'

La abducción de un hombre en la década de los 70 es la premisa de la película que, si bien podría inspirarse en una mentira, no deja de ser aterradora, todo dependiendo de la veracidad que se le quiera dar al testimonio de Walton Travis.

'The Possession: El origen del mal'

En el largometraje, una joven compra una extraña caja en un garaje. Desde ese momento, numerosos fenómenos paranormales comienzan a sucederle a ella y a su familia. El rodaje de la película estuvo plagado de eventos extraños, Bombillas que explotaban y un incendio.

'Los Extraños'

Esta cinta está inspirada en las vivencias del propio director Bryan Bertino, quien vivía en su niñez en un barrio apartado con pocas casas y descubrió que unas personas que habían llamado a su casa se dedicaban a asaltar las casas cuando los inquilinos no estaban.

'El Resplandor'

La historia de Jack Torrance cayendo a la locura mientras custodia el Hotel Overlook durante el invierno junto a su familia, es una de las mejores obras de Stephen King que fue adaptada por Stanley Kubrick. La historia está basada en los "fantasmas" del Hotel Stanley, el Colorado.

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'Winchester: La casa que construyeron los espíritus'

Es una de las casas embrujadas más famosas del planeta. La historia cuenta que Sarah Winchester, la heredera de la famosa compañía de armamento de fuego, construyó esta casa durante años para apaciguar a los espíritus de aquellos que murieron por el fuego de las armas de la compañía.

'El exorcismo de Emily Rose'

La película se inspira en los hechos que le sucedieron a Anneliese Michel cuando era joven. La mujer dice que cinco demonios lucharon entre sí por dominar su cuerpo.

