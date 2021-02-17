Tendremos tercera entrega de ‘Ace Ventura’ pero sin Jim Carrey como protagonista de la popular película.

Durante la década de los años noventa, el actor Jim Carrey se caracterizó por sus divertidas películas, pues solo en 1994 estrenó 3 de sus películas más conocidas como son Ace Ventura, un detective diferente, La máscara y Dos tontos muy tontos.

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Un año más tarde se realizó Ace Ventura: Operación África y ahora todo parece indicar que ahora llega el turno de la entrega número 3, aunque se han revelado ciertos cambios, ya que se está en busca de un actor para dar vida a esta trilogía.

El equipo de este film piensa en un actor de moda, es decir, Evan Peters, que es mejor conocido por ser el mutante Quicksilver en las películas de los X-Men y ahora también pertenece a WandaVision.

Sin embargo, se ha revelado que no piensan decir del todo adiós a Jim Carrey, ya que él fungirá como antagonista.

Y es que se enterará de que tiene un hijo, aunque el reencuentro no será como él espera, ya que su hijo tendrá cierto resentimiento porque no han estado juntos desde hace mucho tiempo. Al final, serán capaces de entenderse pues uno ocupará su experiencia y el otro los avances tecnológicos.

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Hasta el momento no se sabe más sobre esta nueva entrega, solo queda esperar para poder apreciar la nueva entrega de Ace Ventura.

