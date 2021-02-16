Conoce algunas de las películas clásicas que este 2021 se encuentran cumpliendo 25 años de estreno.

Este 2021 es un año lleno de muchas celebraciones y estrenos, que el mundo del entretenimiento nos ha estado preparando; sin embargo, sin dejar atrás a los clásicos, ahora recordamos aquellas películas que llegan a un cuarto de siglo y que sus personajes han quedado inmortalizados en el tiempo.

Ahora te presentamos un listado con las películas que llegarán a los 25 años este 2021 y que, actualmente, siguen siendo las favoritas del público.

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Independence Day

Esta película se trata de extraterrestres que llegaron en 1996. Cuenta con la participación de Will Smith y Jeff Goldblum, quienes fueron los encargados de salvar al mundo de una invasión alienígena.

Dejó una gran huella en el cine de aquel año por los increíbles efectos especiales, mismos que los llevaron a ganar un Oscar.

Space Jam

Este clásico se convirtió en una de las películas más entretenidas e innovadoras del año 1996, pues hay que recordar que hicieron una combinación de live action con caricaturas. Bugs Bunny y el resto de sus amigos que forman parte de Looney Tunes compartieron un partido importante al lado del impresionante Michael Jordan y otros atletas de la NBA.

Romeo y Julieta de William Shakespeare

La obra de Romeo y Julieta es un clásico de la literatura; sin embargo, su adaptación para la pantalla grande también dejó marca debido a las escenas que realizó Leonardo DiCaprio, quien se había convertido en un reconocido actor tras su participación en otro clásico, Titanic.

Scream

Esta película es considerada otro clásico de la década de los años noventa, el cual se desarrolló en un ambiente de comedia y terror. Hasta el momento, conserva su aceptación entre el público, mientras que su personaje principal es de los primeros en ver durante Halloween.

Matilda

Considerada una de las películas infantiles favoritas del público. Esta pequeña logró ganarse el corazón del público con sus diversas travesuras y poderes mentales, a pesar de que sus padres la rechazan.

El Jorobado de Notre Dame

Sin dejar atrás la nostálgica película de El Jorobado de Notre Dame, donde se logró capturar al público tras la amistad que se forja entre un hombre solitario y una gitana que busca asilo para evitar ser capturada por la ley.

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101 dálmatas: ¡Más vivos que nunca!

Estos divertidos perritos llegan a su cuarto de siglo. Su historia se ha convertido en un clásico por la adaptación de la cinta animada que se dio en 1961.

