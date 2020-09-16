Adam Sandler y Drew Barrymore estrenan cortometraje secuela de la película ‘Como Si Fuera La Primera Vez’.

Este 2020 ha sido un año que nos ha regalado algunas reuniones inesperadas, por la pandemia ocasionada por el Covid-19.

Por medio de plataformas digitales, es en donde los internautas han sido testigos de los reencuentros de los elencos de varias series, películas y programas de televisión.

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En esta ocasión, Adam Sandler y Drew Barrymore protagonizaron un video tipo reboot de la película ‘Como Si Fuera La Primera Vez’, famosa comedia romántica que destaca en la trayectoria de ambas personalidades.

La cinta fue estrenada en el año 2004 y cuenta la historia de Henry, un Don Juan que termina con su larga lista de conquistas en Hawái después de conocer a Lucy, una chica que vive junto a su padre y hermano.

Henry pronto se da cuenta de que Lucy sufre una severa amnesia que le impide recordar sus experiencias de los días anteriores, ocasionada por un accidente automovilístico que la mantiene atrapada en la misma fecha una y otra vez.

Por ello, Henry trabaja todos los días para poder conquistarla. La cinta se ha convertido en una de las favoritas de millones y a menudo es mencionada como uno de los mejores trabajos de Adam Sandler.

Este video se enfoca en mostrar la vida de Henry y Lucy durante la pandemia. Siguen casados pero ella continúa despertando por las mañanas para saber qué ha pasado con su vida, aunque ahora con ayuda de un VHS él le cuenta que una crisis de salud ha llegado y hace varios chistes sobre las cosas inusuales que nos ha traído esta etapa.

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Algunos fanáticos se han preguntado si existe la posibilidad de un remake, pero mientras Drew Barrymore inicia su carrera como conductora de un talk show, Adam Sandler ha tenido varios proyectos importantes en años recientes.