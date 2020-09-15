‘Batman’ interpretado por Robert Pattinson y el ‘Joker’ de Joaquin Phoenix podrían unirse en próxima película.

Gran sorpresa y emoción ha causado una nueva filtración que asegura que el ‘Batman’, interpretado por Robert Pattinson, y el ‘Joker’, bajo el talento de Joaquin Phoenix, podrían unirse en una próxima película.

De acuerdo con lo señalado por algunos medios especializados en cine, mismos que citan a ‘una fuente muy confiable’, Warner Bros. estaría analizando la posibilidad de que ambos personajes unan sus talentos.

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Como es bien sabido, la cinta ‘Joker’, que fue protagonizada por Joaquin Phoenix y alcanzó gran éxito, estuvo planeada como una historia distinta a las que se han trabajado sobre superhéroes en el cine, ya que está centrada en el villano y no es parte del género de acción.

Desde su concepción, ‘Joker’ fue planeada por su director, Todd Phillips, como una cinta que se pudiera contar por sí sola y viviera sin necesidad de estar ligada a otras películas del Universo DC.

Mismo caso sucede con ‘Batman’, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, ya que esta cinta también se concibió como una pieza que se pudiera contar sola sin tener que ser parte del gran Universo Extendido de DC.

Sin embargo, el gran trabajo que se ha hecho para ambas producciones ha causado que Warner considere unir a ambos personajes con sus protagonistas en una próxima película.

Según lo revelado por Mikey Sutton, quien ha sido uno de los informantes más certeros respecto a los planes y detalles de películas que tienen en mente Marvel y DC, esta teoría de juntar a Robert Pattinson y Joaquin Phoenix toma fuerza al asegurar que el estudio ya ha ofrecido 50 millones de dólares al protagonista de ‘Joker’ para que haga dos cintas más bajo este rol.

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