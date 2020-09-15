Jennifer Lopez y Maluma ya tienen fecha de estreno para su película ‘Marry Me'; el colombiano debuta en el cine.

Jennifer Lopez y Maluma estrenarán el próximo 12 de febrero una comedia romántica llamada 'Marry Me', lo que representará el debut del cantante colombiano en la pantalla grande.

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Después de su éxito con 'Hustlers', Jennifer Lopez regresará al cine junto a Maluma con una historia en donde ambas estrellas interpretan a una exitosa pareja de artistas que rompen su relación horas antes de contraer matrimonio.

Posteriormente Kat Valdez, personaje de Jennifer Lopez, se casa de manera repentina con uno de sus seguidores, sin duda, una historia que ha generado muchas expectativas entre los fans de los dos solistas.

Este nuevo proyecto está ambientado en Nueva York y es dirigido por Kat Coiro, realizadora de series como ‘Modern Family’.

Cabe señalar que todavía faltan varios meses para conocer cómo será el debut de Maluma en la gran pantalla, debido a la pandemia del Covid-19 que prevalece en el mundo.

Durante este verano, Maluma y Jennifer Lopez han trabajado juntos en Miami para grabar nueva música, incluido el tema principal de la película.

Los dos cantantes ya habían colaborado anteriormente en la nueva versión de ‘No me ames’, dueto que originalmente grabó Jennifer López con su exesposo, Marc Anthony.

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