Revelan las primeras imágenes de la nueva película del actor Adam Sandler: ‘Hubie Halloween’.

Adam Sandler es un artista que a lo largo de su trayectoria se ha posicionado como una de las piezas importantes para las compañías cinematográficas, tal es el caso de una plataforma de streaming, con la que el actor firmó un gran contrato para la producción de varias películas.

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Recientemente sorprendió a todo el mundo con el estreno de ‘Diamantes en Bruto’, una película dirigida por los hermanos Safdie que fue una grata sorpresa. Tal fue su irrupción, que consiguió un premio en los 'Independent Spirit'.

Sin embargo, Adam Sandler ya prepara su próxima película con la plataforma, que se titulará ‘Hubie Halloween’, y será una comedia propia del tipo de cine del actor, pero con ciertos toques de terror.

La película estará protagonizada por Adam Sandler, que interpretará a Hubie Dubois, un personaje del folclore de la ciudad de Salem que tendrá como misión salvar Halloween.

Por medio de su cuenta de Twitter, se han revelado las primeras imágenes de la película.

La sexta película de #AdamSandler para Netflix se llama #HubieHalloween, es una comedia de terror que se estrena el 7 de octubre, perooo lo único que importa es que es la reunión del actor con #JulieBowen y eso le hace el día a un fan de #HappyGilmore. pic.twitter.com/bp6a3DuFnx — Stivi De Tivi (@StiviDeTivi) September 8, 2020

Será un filme para calentar motores a la espera de Halloween, ya que se estrenará el próximo 7 de octubre y estará coprotagonizada por Julie Bowen, una habitual del cine del actor.

El reparto lo completan nombres importantes como: Kevin James, Ray Liotta, Shaquille O´Neal, Rob Schneider y Steve Buscemi. La película será la sexta que surge de la colaboración entre la plataforma y Sandler.

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