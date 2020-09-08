Tom Cruise arriesga su vida en la filmación de la séptima entrega de ‘Misión Imposible’. (VIDEO)

Luego de varios meses en los que se vio interrumpido el rodaje de películas a raíz de la pandemia de Covid-19, tal como pasó con diversas producciones de Hollywood, la séptima entrega de Misión Imposible ha reanudado sus filmaciones.

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En días recientes, salieron a la luz las primeras imágenes de la filmación en tierras noruegas, y como se puede apreciar, en la plataforma Twitter, son espectaculares.

El video muestra el rodaje de una secuencia en la que Ethan Hunt, el personaje de Tom Cruise, conduce una motocicleta a toda velocidad por una pasarela construida en la ladera de una montaña. Cuando se acaba la plataforma, el agente secreto sigue hacia adelante y salta al vacío con su moto mientras abre un paracaídas.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y — zach (@ZachMacieI) September 7, 2020

Hasta el momento, no está confirmado que sea el propio Tom Cruise quien conduce el vehículo; sin embargo, dada la fijación del actor por rodar él mismo sus escenas de riesgo sin necesidad de dobles, así como lo hizo en las entregas pasadas de la saga, todo indica que esta secuencia imposible es la nueva hazaña de la estrella.

En tanto, el director Christopher McQuarrie publicó una fotografía del set de rodaje de esta extrema y espectacular secuencia para anunciar el reinicio de la filmación.

Y es que tanto su intención como la de Paramount Pictures es grabar no solo lo que resta de la séptima entrega de Misión Imposible, sino también la octava entrega de la saga.

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El estreno de Misión Imposible 7 se espera para el 19 de noviembre de 2021, mientras que la octava entrega verá la luz el 4 de noviembre de 2022.