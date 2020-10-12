Adam Sandler quiere juntar a todos los personajes de su carrera en una sola película al estilo de MCU.

Adam Sandler ha logrado una carrera envidiable en la industria del cine, y aunque la mayoría de sus películas se encuentran muy lejos de ser premiadas, muchas de ellas han escalado hasta sitios que podrían considerarse como de culto.

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Fue por medio de una entrevista con Yahoo, donde la celebridad de 54 años mostró su apertura a la idea de un Sandlerverso al más puro estilo del MCU.

Esto se debe a que el trabajo de Adam Sandler se enfoca mayormente en la comedia que roza en lo absurdo, con cintas que han provocado críticas entre los consumidores más exigentes del séptimo arte.

Sin embargo, el actor mantiene una sólida base de fans que ven sus películas sin importar lo buena o mala que puede ser. Tal es el caso de Misterio A Bordo, que se convirtió en una de las cintas más vistas durante sus primeros días en una plataforma de streaming.

Me gustaría eso, solo tengo que prepararme mentalmente. Así que probablemente suceda en otros 35 años. Vamos a llegar a eso

Las palabras del actor han sido tomadas un poco en broma; sin embargo, a estas alturas de la industria todo puede suceder, ya que se ha transformado en un negocio lucrativo.

Cabe recordar que Adam Sandler se decidió a obtener el Oscar este 2020 por su papel en Diamantes en Bruto, película en la que interpreta a Howard Ratner, un exitoso comerciante de gemas de Nueva York cuya adicción al juego deja a su familia y su carrera en ruinas.

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Lamentablemente la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no le dio importancia a su actuación, aunque muchos otros intérpretes y directores aplaudieron su trabajo.

