Estuvo nominada al Globo de Oro: Sorpréndete con estos datos curiosos del fascinante filme ‘La Bamba’.

‘La Bamba’ se convirtió en una de la película más populares de la década de los ochentas, pues nos transportó a la vida y obra del joven Richard Steven Valenzuela Reyes, quien cambió su nombre a Ritchie Valens tras alcanzar éxito en el género del rock and roll.

Millones de personas quedaron fascinadas ante la historia del joven origen mexicano-estadounidense, de 17 años, quien vivió una fugaz carrera en los cincuentas.

Por si fuera poco, esta icónica cinta biográfico también esconde algunas curiosidades que muy pocas personas conocen. Te contamos algunos secretos del aclamado filme basado en una historia real.

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‘La Bamba’ recibió el reconocimiento de los críticos de cine

La vida de Ritchie Valens conmovió a los expertos en cinematografía, pues recibió una nominación en la categoría ‘Mejor película de drama biográfico’ en los Globos de Oro 1988.

Además, Broadcast Music, Inc. galardonó a la cinta con el reconocimiento de ‘Mejor Banda Sonora’ en 1988.

Rompió fronteras en países de todo el mundo

‘La Bamba’ fue estrenada en más de 50 países en todo el mundo. Filipinas, Suecia, Nueva Zelanda, Malasia, Grecia, Egipto y hasta Líbano, fueron algunos lugares que se inundaron de rock and roll y se adentraron a la vida de Valens.

Este actor encarnó al mítico Ritchie Valens

Lou Diamond Phillips, estadounidense nacido en Filipinas, se llevó grandes elogios tras interpretar al fallecido músico de origen mexicano.

Tras el éxito obtenido, Lou se vio envuelto en grandes problemas para ganar un papel en la peleada industria hollywoodense. Pese a todo, el artista se incorporó a producciones más pequeñas como ‘Lecciones Inolvidables’, ‘Arma Joven’ y otras más.

El terror más grande de la hermana de Ritchie

El fallecimiento de Ritchie Valens causó grandes estragos en su familia. Y es que, en su momento, la hermana del fallecido pidió al actor Lou Diamond Phillips, que no subiera al avión para no morir trágicamente como su hermano.

‘La Bamba’ dio a conocer el talento de jóvenes actores

Además de la inolvidable participación de Lou Diamond Phillips, también participaron otros actores promesas para Hollywood como Esai Morales, Rosanna DeSoto, Elizabeth Peña, Danielle Von Zerneck, Joe Pantoliano y muchas otras estrellas.

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