Conoce algunas de las curiosidades mejor guardadas de la famosa película ‘Las Crónicas de Narnia’.

Las Crónicas de Narnia es una saga de películas que nos entregó el gigante de la animación junto a Walden Media y 20th Century Fox, donde la historia está basada en la novela homónima escrita por C. S. Lewis.

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Actualmente se tienen tres entregas de esta historia: El León, la Bruja y el Ropero, El Príncipe Caspian y La Travesía del Viajero del Alba. La serie gira en torno a las aventuras de unos niños en el mundo ficticio de Narnia, guiados por Aslan, un león que habla y el rey de Narnia.

Estos filmes tienen 11 años desde que salió la última película y muchos de los seguidores, continúan en la espera de la cuarta parte, aunque después de que la empresa abandonó la franquicia después de la segunda película y le cedió los derechos a 20th Century Fox, la última entrega ha sido incierta pues hasta el momento solo hay 3.

Datos que tienes que saber

¿Por qué se llama Narnia?

El autor sacó el nombre de una ciudad cercana a Roma que vio en un atlas cuando era niño, 'Narni', así que usó el nombre latino que es 'Narnia' para sus novelas.

Groserías en el set

La pequeña Georgie Henley puso un cubo de las groserías para cobrarle a todos los actores y equipo de producción que dijeran groserías durante la filmación. James McAvoy fue el que más tuvo que aportar.

Ojos vendados

Para que la reacción de los actores fuera genuina, el director les vendó los ojos antes de llevarlos a los sets de filmación y así obtener una reacción más real al filmar.

Skandar Keynes

Uno de los actores favoritos creció 16 centímetros durante la filmación de la película.

La espada de Peter

Fue usada en tres versiones, una de aluminio, más ligera, otra de caucho que rebota y una de acero que era muy pesada.

Anna Popplewell

La actriz no pudo filmar las escenas con ratones porque le dan pánico, por lo que tuvieron que usar a una doble para que las escenas salieran.

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Caracterización

Dentro de la historia, se pudieron observar grandes personajes con grandes atuendos, pero ahora se ha revelado que el del señor Tumnus era la caracterización más complicada y la que más tardaba, ya que era aproximadamente 3 horas.

