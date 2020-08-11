La cantante Ariana Grande podría interpretar a ‘Megara’ en el live action de la película ‘Hércules’.

En una transmisión en vivo en redes sociales, un colaborador del gigante de la animación de películas infantiles reveló que la cantante Ariana Grande es la primera opción de la empresa para interpretar a Megara en el live-action de la película Hércules.

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Según lo informado por medios especializados, lo único que faltaría para que se cristalice esta opción es un acuerdo económico entre la también actriz y la empresa de Mickey Mouse.

Los fans de la artista, quien tras su aparición en series juveniles alcanzó gran fama a nivel mundial por su carrera como cantante, están muy emocionados con esta noticia, pues desde que Ariana Grande interpretó I Won’t Say I’m in Love, todos quedaron encantados con que le dé vida a este entrañable personaje.

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Después de esta declaración, los hermanos Russo, productores del live action de Hércules, reaccionaron a una publicación de Ariana Grande en su cuenta oficial de Instagram, pero lo que llama la atención es que ni siquiera la siguen, por lo que los fanáticos presumen que fue una señal de que las negociaciones van por buen camino.