Revelan el primer adelanto del remake de ‘The Witches’, que tiene como protagonista a Anne Hathaway.

Una de las películas más esperadas por los amantes del cine es el remake de The Witches, una versión que estará producida por los mexicanos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, así como protagonizada por la estrella de Hollywood, Anne Hathaway.

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La adaptación del libro escrito por Roald Dahl está buscando un enfoque de nostalgia, pues hay que recordar que este film ha sido uno de los más exitosos en su época, por lo que ahora se busca generar un enorme impacto por la historia y los grandes efectos que prometen estos sus productores.

En tanto, la dirección de esta película estará a cargo de Robert Zemeckis, quien es toda una leyenda en el mundo cinematográfico debido que fue el encargado de encabezar las películas de Volver Al Futuro o Forrest Gump, entre otras; además, se ha especializado en películas de terror psicológico y suspenso.

¡LAS BRUJAS SON REALES!



#TheWitches, estreno en 2021 con Anne Hathaway y Octavia Spencer. pic.twitter.com/GOPGKkRrsG — The Witches Spain (@TheWitchesES) August 8, 2020

Este fin de semana, se dio a conocer el póster de la película, donde se puede apreciar a la guapísima Anne Hathaway utilizando un vestido de color morado, que la hace lucir bastante elegante con un toque de maldad y mucha clase. La bruja mala está acompañada de Octavia Spencer y Stanley Tucci, quienes tendrán un rol muy importante en esta producción.

Después de que saliera a la luz este material, las comparaciones no se hicieron esperar, pues hay que recordar que Anjelica Huston se mostraba con un look más sombrío y siempre de color negro; sin embargo, en esta nueva producción todo luce más colorido.

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Aunque no hay una fecha de estreno por la pandemia de Covid-19 que prevalece en el mundo, se espera que haya novedades el próximo año.