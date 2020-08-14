FOTOS: Revelan nuevas imágenes del impresionante rodaje de ‘Avatar 2', cinta dirigida por James Cameron.

Luego de que se retomaran los trabajos de producción de la película Avatar 2, tras haber sido suspendidos por un tiempo debido a la pandemia de coronavirus, ahora se dieron a conocer nuevas imágenes de Pandora.

La cinta, que se está rodando en Nueva Zelanda, es considerada como una de las producciones más grandes y esperadas de la historia reciente del cine, por lo que esta nueva revelación ha puesto felices a todos sus fanáticos.

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En las imágenes que salieron a la luz, se puede ver el enorme set en el que el director, James Cameron, supervisa cada detalle.

El encargado de publicar estas postales fue el productor Jon Landau, en su perfil de Instagram.

Nuestro High Camp Bio Lab ambientado en escenarios en Nueva Zelanda. Y segunda toma: Jim estudiando el set antes de filmar. Un saludo al equipo de Kiwi por su atención al arte de sus artesanías

Aunque su estreno se ha atrasado en varias ocasiones, todo parece indicar que Avatar 2 llegará a los cines a finales del 2021.

Los atrasos se han debido a la pandemia y a ciertos cambios tecnológicos que se han tenido que implementar para que la cinta cuente con la calidad y el estilo de su primera entrega.

Al respecto, se ha dado a conocer que James Cameron pretende utilizar un tipo de tecnología CGI innovadora para poder grabar, por ejemplo, algunas escenas submarinas en Pandora.

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