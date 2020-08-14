Lanzan tétrico tráiler de ‘El diablo a todas horas’, cinta protagonizada por Robert Pattinson y Tom Holland.

El tráiler de El diablo a todas horas salió a la luz con Robert Pattinson y Tom Holland como personajes centrales, quienes dan una muestra de la tétrica historia.

La cinta está basada en el bestseller de Donald Ray Pollock y relata cómo en el poblado de Knockemstiff, Ohio, se presentan personajes siniestros, mismos que combate la gente, entre ellos Arvin Russell, el personaje de Tom Holland.

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En tanto, Robert Pattinson dará vida a un predicador impío que fungirá como el líder de los personajes malvados, que persiguen al personaje de Tom Holland.

El tráiler presentado hace poco muestra que la tensión es parte esencial de la cinta y refleja una visible disputa entre los personajes de Pattinson y de Holland, que serán los focos centrales de todo el filme.



La película

El diablo a todas horas es una cinta que se sitúa temporalmente entre la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Vietnam, dotando a la historia de un ambiente propicio para el suspenso y el terror.

Este proyecto cinematográfico es dirigido por Antonio Campos y se estrenará en septiembre próximo a través de una plataforma de contenidos vía streaming. El guion está escrito por Antonio y Paulo Campos.



El elenco

Junto a Robert Pattinson y Tom Holland, también participan en El diablo a todas horas otras estrellas del cine como Jason Clarke, Riley Keough y Sebastian Stan.

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