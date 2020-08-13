Revelan el posible título y el nuevo villano que saldría en la nueva entrega de ‘Spider-Man 3’.

El pasado 24 de julio se dio a conocer una noticia que dejó sorprendidos a todos los fanáticos y seguidores del Universo Marvel, particularmente a los de Spider-Man, pues la tercera entrega con Tom Holland como protagonista se retrasó por la contingencia sanitaria.

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Y, aunque la cinta se estrenará el próximo 17 de diciembre de 2021, en las últimas horas se han dado a conocer varios detalles, entre ellos, el posible título definitivo de la entrega.

De acuerdo a la información en varios sitios especializados, misma que no ha sido desmentida por los creadores de la película y ha generado gran expectativa entre los fans del personaje, la cinta se llamaría Spider-Man: Homesick.

El nombre tiene mucho sentido, ya que el juego de palabras volvería a incluir "Home" tras Homecoming y Far From Home; además, el tema de la nostalgia nos podría dar pistas del propio argumento, tras lo sucedido en el pasado con el Universo Marvel.

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No sería la primera vez que se filtra el título final de una película de Marvel. Hay que recordar que el nombre de Vengadores: Endgame fue revelado a través del currículum de un trabajador.

Además del nombre de la película, también habría datos para asegurar que el principal antagonista de esta tercera parte podría ser Kraven el Cazador.