FOTO: ‘Avatar 2’ reanuda sus grabaciones tras ser pospuestas a causa de la pandemia del Covid-19.

Llegan nuevas noticias para los fans de Avatar; la segunda parte de la película de fantasía reanuda sus grabaciones la próxima semana. Jon Landau, productor del filme, se encargó de dar la noticia a través de Instagram:

Nuestros sets de #Avatar están listos, y no podríamos estar más emocionados de regresar a Nueva Zelanda la próxima semana. Echa un vistazo al Matador, una embarcación de comando de avance de alta velocidad (abajo) y el jetboat Picador (arriba): No puedo esperar para compartir más

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El estadounidense reveló que los actores y el equipo de producción vuelven a tierras neozelandesas para conquistar a los fans con la secuela de unos de las cintas más exitosas de todos los tiempos.

En la publicación se observa un detrás de cámaras del mágico mundo de Pandora, donde aparece un enorme barco llamado Matador.

Los planes del director, James Cameron no se detienen a pesar de la pandemia del Covid-19; pues el 17 de diciembre de 2021 es el estreno de la cinta.

Varios proyectos de la industria del entretenimiento fueron cancelados debido a la contingencia.

Tal fue el caso del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que cerró sus puertas para evitar que la Met Gala tuviera lugar el primer lunes de mayo.

Los premios Oscar corren el riesgo de ser pospuestos, pues según el portal Variety, la entrega del 2021 podría dar un giro inesperado.

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