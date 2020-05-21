FOTO: Ryan Reynolds y Marvel Studios te tienen como sorpresa de cuarentena el primer póster de ‘Deadpool 3’.

Uno de los filmes que más disfrutan los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel son las de Deadpool, pues el personaje interpretado por Ryan Reynolds suele mostrar cierta vagancia en su personalidad y en su manera de ver la vida; sin embargo, ya podemos sentirnos más emocionados después de ver el primer fan póster de la tercera película.

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No podemos negar que por un tiempo temimos por el futuro de este querido antihéroe, después de que se diera a conocer que la compañía del ratón se encargaría de llevar la franquicia, llevándonos a pensar que este sería eliminado en el cine por su personalidad que ha resultado ser incómoda para algunos.

Además, hay que también mencionar que las escenas no son nada parecidas a las que hemos visto en otras historias de Marvel ya que en las pasadas cintas fueron criticadas por mostrar de manera explícita ciertas batallas; tachándolas de grotescas.

A pesar de todo lo que se llegó a decir de estos dos primeros filmes, los fans de Deadpool demuestran que nada ni nadie pueden con él y aprovechan los días de cuarentena para crear un póster y festejar que, los chistes subidos de tono no serán censurados con el nuevo cambio.

Rob Liefeld, creador de Deadpool ha comentado que después de esto, no cree que se vuelva a hacer una nueva producción en al menos 5 años. Hasta el momento no se ha dado a conocer cuando podría estrenarse esta esperada película.

Uno de sus más grandes fans ha hecho este póster para hacer menos pesada la espera, demostrando que el talento también está entre los seguidores, pues el resultado ha sido excelente que parece ser el cartel oficial.

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Con esto sabremos que todo lo que tienen planeado para la tercera parte, será increíble y seguramente valdrá completamente la pena.

